Επανήλθε το Χρηματιστήριο Αθηνών ύστερα από τη βουτιά που προηγήθηκε

Οι διεθνείς αγορές μετοχών, ομολόγων, πετρελαίου και μετάλλων αναζητούν σημείο ισορροπίας

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Ήπια άνοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών κοντά στις 2.030 μονάδες

Σταθεροποίηση αποδόσεων στο ελληνικό 10ετές κάτω από 4%

Μικτές τάσεις σε Ευρώπη και θετικό πρόσημο στις ΗΠΑ

Άνοδος σε πετρέλαιο και χρυσό, πίεση στο ευρώ

Η εικόνα της ελληνικής αγοράς

Σε ήπια ανοδική τροχιά κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά τη βουτιά που προηγήθηκε στη σημερινή συνεδρίαση, με τον βασικό δείκτη να διαμορφώνεται κοντά στις 2.030 μονάδες, σημειώνοντας περιορισμένα κέρδη σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο. Η αγορά εμφανίζει σταθεροποιητικές τάσεις, με επιλεκτικές τοποθετήσεις και χαμηλούς ρυθμούς συναλλαγών, ενώ το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε επιχειρηματικές εξελίξεις και εταιρικές κινήσεις.

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς τίτλου διατηρείται κοντά στο 3,8%–3,9%, επίπεδα που παραμένουν συγκρατημένα σε σύγκριση με τα ιστορικά δεδομένα της προηγούμενης δεκαετίας. Η εικόνα αυτή αντανακλά τη σχετική σταθερότητα στις συνθήκες χρηματοδότησης και τη συνεχιζόμενη παρουσία επενδυτών στα ελληνικά κρατικά χρεόγραφα.

Ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις

Στις ευρωπαϊκές αγορές, ο δείκτης STOXX Europe 600 καταγράφει οριακές απώλειες, με περιορισμένες διακυμάνσεις, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τις εξελίξεις στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Στην αγορά κρατικών τίτλων, η απόδοση του γερμανικού 10ετούς ομολόγου κινείται ελαφρώς ανοδικά, αντανακλώντας προσαρμογές στις προσδοκίες για τα επιτόκια.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο δείκτης S&P 500 διατηρεί θετικό πρόσημο, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων εβδομάδων, με τη στήριξη να προέρχεται κυρίως από τον τεχνολογικό κλάδο και τις εταιρικές επιδόσεις.

Εμπορεύματα και ισοτιμίες

Στην αγορά εμπορευμάτων, το πετρέλαιο Brent κινείται ανοδικά, προσεγγίζοντας τα 99 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς παραμένουν οι ανησυχίες για την προσφορά και τη ζήτηση σε διεθνές επίπεδο. Ο χρυσός ενισχύεται, διατηρώντας την ανοδική του τάση, καθώς εξακολουθεί να λειτουργεί ως καταφύγιο σε περιβάλλον αβεβαιότητας.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ υποχωρεί έναντι του δολαρίου, με την ισοτιμία EUR/USD να διαμορφώνεται κοντά στο 1,15, αντανακλώντας διαφοροποιήσεις στις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική μεταξύ ευρωζώνης και ΗΠΑ.

Οι αγορές με μια ματιά

30/03/2026, ώρα Ελλάδας 14:55