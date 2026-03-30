Ανοίγει την 1η Απριλίου η πλατφόρμα αιτήσεων για το Youth Pass 2026

Ποιοι νέοι λαμβάνουν ενίσχυση 150 ευρώ και πότε πιστώνεται το ποσό

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Αιτήσεις από 1η Απριλίου μέσω vouchers.gov.gr

Ενίσχυση 150 ευρώ για νέους 18 και 19 ετών

Καταβολή έως τα τέλη Μαΐου σε ψηφιακή κάρτα

Χρήση σε μετακινήσεις, τουρισμό και πολιτιστικές δραστηριότητες

Ανοίγει η πλατφόρμα αιτήσεων

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη του προγράμματος Youth Pass 2026, καθώς την 1η Απριλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ σε νέους ηλικίας 18 και 19 ετών σε όλη τη χώρα. Οι αιτήσεις θα πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr.

Πότε καταβάλλονται τα χρήματα

Η καταβολή της ενίσχυσης προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Μαΐου, με τα ποσά να πιστώνονται σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα. Η κάρτα λειτουργεί ως άυλο πορτοφόλι και ενεργοποιείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο ή το 19ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η αίτηση υποβάλλεται μία φορά, κατά τη συμπλήρωση του 18ου έτους, ενώ η ενίσχυση καταβάλλεται αυτόματα και το επόμενο έτος χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία.

Η διαδικασία υποβολής

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται σύνδεση με κωδικούς TAXISnet και εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν στοιχεία επικοινωνίας, όπως ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμό κινητού τηλεφώνου, καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα που θα εκδώσει την ψηφιακή κάρτα.

Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Η ψηφιακή κάρτα έχει διάρκεια ισχύος δύο ετών και μπορεί να αξιοποιηθεί για δαπάνες που σχετίζονται με μετακινήσεις, τουρισμό και πολιτισμό. Ειδικότερα, καλύπτει αγορές όπως αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχεία, αγορές σε βιβλιοπωλεία, καθώς και είσοδο σε κινηματογράφους, θέατρα, συναυλίες, μουσεία και γυμναστήρια.

Στόχος του προγράμματος

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων σε πολιτιστικές και τουριστικές δραστηριότητες, παρέχοντας παράλληλα οικονομική υποστήριξη σε μια κρίσιμη ηλικιακή ομάδα.