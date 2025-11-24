Καταβάλλεται σήμερα η ετήσια οικονομική ενίσχυση σε συνταξιούχους – Δυνατότητα ελέγχου δικαιώματος μέσω της πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ

0

Η ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη

Πραγματοποιείται σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης προς τους συνταξιούχους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 5217/2025, όπως ανακοινώθηκε.

Ο αριθμός των δικαιούχων του e-ΕΦΚΑ ανέρχεται σε 1.241.361 άτομα, ενώ η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται στο ποσό των 310.317.350 ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, συνολικά 1.402.841 άτομα θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένων συνταξιούχων του e ΕΦΚΑ, δικαιούχων αναπηρικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και συνταξιούχων του Μικρού Δημοσίου, που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά, περιουσιακά και ηλικιακά κριτήρια, όπως ορίζονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Οι συνταξιούχοι μπορούν να ενημερωθούν προσωποποιημένα σχετικά με το εάν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί στον διαδικτυακό ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ, στη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Συνταξιούχοι → Έλεγχος δικαιώματος ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (άρθρου 72 του Ν. 5217/2025)

Σύνδεσμος πρόσβασης στην υπηρεσία: https://www.efka.gov.gr/elegxosdikaiomatos.php

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία απαιτείται είσοδος με προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, διασφαλίζοντας την ταυτοποίηση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο e-ΕΦΚΑ τονίζει ότι παραμένει προσηλωμένος στην έγκαιρη ενημέρωση, στην απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών και στη διαφάνεια στις διαδικασίες που σχετίζονται με την παροχή κοινωνικής προστασίας.

Πιερρακάκης: Σε ισχύ από σήμερα το πακέτο ενισχύσεων – Ωφελούνται 2,4 εκατ. πολίτες

Πάνω από 1,4 εκατομμύριο συνταξιούχοι, υπερήλικες και άτομα με αναπηρία θα λάβουν από σήμερα, Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου, τη μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ, ένα μέτρο που αναγνωρίζει τις πραγματικές ανάγκες τους και προσφέρει άμεση στήριξη.

Οπως αναφέρει επίσης σε ανάρτησή του ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, «λίγες ημέρες αργότερα, στις 28 Νοεμβρίου, σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά θα λάβουν την επιστροφή ενοικίου για το 2024. Μια παρέμβαση που δίνει ουσιαστική ανάσα σε όσους πιέζονται από το υψηλό κόστος στέγασης, χωρίς αιτήσεις και με διαφανή κριτήρια.

Αναλυτικά η ανάρτηση του:

«Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο πακέτο ενισχύσεων που αφορά 2,4 εκατομμύρια πολίτες.

Από σήμερα, 24 Νοεμβρίου, πάνω από 1,4 εκατομμύριο συνταξιούχοι, υπερήλικες και άτομα με αναπηρία θα λάβουν τη μόνιμη ενίσχυση των 250 €, ένα μέτρο που αναγνωρίζει τις πραγματικές ανάγκες τους και προσφέρει άμεση στήριξη.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 28 Νοεμβρίου, σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά θα λάβουν την επιστροφή ενοικίου για το 2024. Μια παρέμβαση που δίνει ουσιαστική ανάσα σε όσους πιέζονται από το υψηλό κόστος στέγασης, χωρίς αιτήσεις και με διαφανή κριτήρια.

Οι δύο ενισχύσεις αποτελούν κομμάτι ενός μεγαλύτερου σχεδίου, ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα αναπτυχθεί πλήρως τους επόμενους μήνες: αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, μειώσεις επιβαρύνσεων στη μισθωτή εργασία, ενισχύσεις στο εισόδημα εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η οικονομία μας αναπτύσσεται και το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης πρέπει να φτάνει σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε πολίτη. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμη δυσκολίες, και γι’ αυτό συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα, μεθοδικότητα και πράξεις.

Οι ενισχύσεις αυτές είναι ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Συνεχίζουμε με συνέπεια και σχέδιο, για μια Ελλάδα που δεν αφήνει κανέναν πίσω, που στηρίζει τους πιο ευάλωτους και δίνει ευκαιρίες σε όλους».