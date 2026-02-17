Κυριάκος Πιερρακάκης: Η Ελλάδα υπέρ της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων

0

Παρέμβαση του ΥΠΟΙΚ στο ECOFIN για απλοποίηση των επικουρικών συντάξεων

Στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union) ως το κορυφαίο θέμα πολιτικής που απασχολεί την Ευρώπη τους τελευταίους μήνες αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στην ανοιχτή συνεδρίαση του ECOFIN. Όπως είπε, αν η πρωτοβουλία υλοποιηθεί, μπορεί να αποτελέσει «τη μεγαλύτερη πολιτική νίκη μιας γενιάς», σημειώνοντας ωστόσο ότι πρόκειται για ένα δύσκολα επικοινωνήσιμο εγχείρημα, καθώς «σπάει» σε τεχνικές παρεμβάσεις που πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα και σε κλίμακα.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο της Επιτρόπου Maria Luís, την οποία ευχαρίστησε για την ηγεσία της στη διαδικασία, ενώ υπογράμμισε ότι η συζήτηση για τις επικουρικές συντάξεις έχει έντονη κοινωνική διάσταση, πέρα από την αναπτυξιακή.

Σε ό,τι αφορά την οδηγία για τα Ιδρύματα Επαγγελματικής Συνταξιοδοτικής Παροχής (IORPs/Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης), ανέφερε ότι η Ελλάδα στηρίζει την κατεύθυνση της «ελάχιστης εναρμόνισης», που, όπως είπε, λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των κρατών-μελών, ενώ ανεβάζει τα πρότυπα σε επίπεδο ΕΕ. Εστίασε στη σημασία της διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων και της διαφάνειας, προσθέτοντας ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης ώστε η αρχή της αναλογικότητας να εφαρμόζεται πιο λειτουργικά, ιδίως για μικρότερα ταμεία, χωρίς να υποχωρούν οι δικλείδες ασφαλείας. Στο ίδιο πλαίσιο, έδωσε έμφαση και στην ανάγκη σαφών αρμοδιοτήτων σε πιο σύνθετα σχήματα, όπως τα πολυεργοδοτικά και τα διασυνοριακά.

Για την αναθεώρηση του Κανονισμού του Πανευρωπαϊκού Προσωπικού Συνταξιοδοτικού Προϊόντος (PEPP), ο υπουργός είπε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει την απλοποίηση, ώστε το προϊόν να γίνει πιο απλό, οικονομικά αποδοτικό και ασφαλές. Χαιρέτισε, επίσης, την πρόβλεψη για φορολογική μεταχείριση συγκρίσιμη με εκείνη των εθνικών ιδιωτικών συνταξιοδοτικών προϊόντων, σημειώνοντας ότι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για χώρες όπου ο «τρίτος πυλώνας» δεν είναι ανεπτυγμένος.

Παράλληλα, ανέφερε ότι μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό και στη διάθεση του προϊόντος μπορεί να ενισχύσει τη βιωσιμότητά του και να προσελκύσει περισσότερους παρόχους, διευρύνοντας τις επιλογές των αποταμιευτών. Τέλος, υπογράμμισε ότι η προστασία των καταναλωτών παραμένει κρίσιμη για την εμπιστοσύνη και την ανάπτυξη κλίμακας, επισημαίνοντας την ανάγκη για σαφείς και κατανοητές εγγυήσεις κεφαλαίου στη βασική επιλογή, καθώς και για κατάλληλη συμβουλευτική ώστε οι πολίτες να επιλέγουν προϊόν συμβατό με τις ανάγκες και το προφίλ κινδύνου τους.