Πιερρακάκης από Eurogroup: Ώρα να επανεκτιμήσουμε τον διεθνή ρόλο του ευρώ

Την ανάγκη επανεκτίμησης του ρόλου του ευρώ στο διεθνές νομισματικό σύστημα υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Όπως τόνισε, η ενίσχυση του κοινού νομίσματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πρόοδο στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, την ανταγωνιστικότητα και την ψηφιακή χρηματοδότηση.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, συζητήθηκε το κρίσιμο ζήτημα των παγκόσμιων μακροοικονομικών ανισορροπιών, με τη συμμετοχή του υπουργού Οικονομικών του Καναδά, Φρανσουά-Φιλίπ Σχαμπάνιε. Ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε ότι η ΕΕ διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία για να προσφέρει προστιθέμενη αξία στη διαχείριση αυτών των ανισορροπιών, οι οποίες δεν αφορούν πλέον μόνο το εμπόριο αγαθών, αλλά το σύνολο των χρηματοπιστωτικών διασυνδέσεων.
Ερωτηθείς για τη νέα πρωτοβουλία «E6» (Γαλλία, Γερμανία, Πολωνία, Ιταλία, Ισπανία, Κάτω Χώρες), ο πρόεδρος του Eurogroup ξεκαθάρισε ότι δεν αποτελεί απειλή για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αντιθέτως, τη χαρακτήρισε ως μια συμπληρωματική και άτυπη ομάδα συντονισμού που λειτουργεί ενισχυτικά προς τους υφιστάμενους μηχανισμούς της Ένωσης.
Στο πλαίσιο των εργασιών, το Eurogroup ανανέωσε τη θητεία του Τούομας Σαρανχέιμο στη θέση του προέδρου της Ομάδας Εργασίας (Eurogroup Working Group), ενώ επιβεβαιώθηκε ότι στις επόμενες συνεδριάσεις θα κυριαρχήσουν τα θέματα των τιμών ενέργειας και του Ταμείου Αποταμιεύσεων.