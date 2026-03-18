Αποπληρωμή του νέου προγράμματος Εξοικονομώ μέσω των λογαριασμών ρεύματος – Στήριξη σε 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά και 70.000 μικρές επιχειρήσεις

Χρηματοδότηση 5,3 δισ. ευρώ μέσω του νέου Κοινωνικού Κλιματικού Σχεδίου έως το 2032

Με μια ματιά Δυνατότητα σταδιακής εξόφλησης της ιδιωτικής συμμετοχής στο Εξοικονομώ μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιδοτήσεις που ξεπερνούν το 80% για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης.

Πρόγραμμα ανέγερσης 2.350 κοινωνικών κατοικιών και εκσυγχρονισμός 15 φοιτητικών εστιών.

Σε μια συνολική αναδιάρθρωση της ενεργειακής πολιτικής με έντονο κοινωνικό πρόσημο προχωρά η κυβέρνηση, θέτοντας σε εφαρμογή το νέο Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο. Με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 5,3 δισ. ευρώ έως το 2032, το πρόγραμμα στοχεύει στον περιορισμό των ενεργειακών ανισοτήτων, όπως διαμορφώνονται μέχρι το μεσημέρι, δίνοντας προτεραιότητα σε ευάλωτα νοικοκυριά και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η κεντρική καινοτομία αφορά τον τρόπο αποπληρωμής της ιδιωτικής συμμετοχής στο νέο Εξοικονομώ, η οποία θα μπορεί να γίνεται σταδιακά μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

Το πακέτο περιλαμβάνει 25 στοχευμένες παρεμβάσεις που αναμένεται να ωφελήσουν περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά και 70.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, μονογονεϊκές οικογένειες και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Τα εισοδηματικά κριτήρια ξεκινούν από 10.500 ευρώ για μεμονωμένα άτομα και φτάνουν έως τις 36.400 ευρώ για πολύτεκνες οικογένειες με μέλος ΑμεΑ.

Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και επιχειρήσεων

Η νέα γενιά του προγράμματος Εξοικονομώ για κατοικίες διαθέτει προϋπολογισμό 1,2 δισ. ευρώ και στοχεύει στην αναβάθμιση 62.000 σπιτιών. Οι επιδοτήσεις καλύπτουν θερμομονώσεις, αντικατάσταση κουφωμάτων και συστήματα σκίασης, με το ποσοστό ενίσχυσης να υπερβαίνει το 80% (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Αντίστοιχο πρόγραμμα ύψους 394 εκατ. ευρώ προβλέπεται για 10.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 9 εργαζόμενους), καλύπτοντας κτιριακές παρεμβάσεις και αντικατάσταση εξοπλισμού με αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες.

Ειδικά για τη θέρμανση και το ζεστό νερό, διατίθενται 950 εκατ. ευρώ. Περίπου 170.000 νοικοκυριά αναμένεται να εγκαταστήσουν αντλίες θερμότητας και 110.000 να αποκτήσουν ηλιακούς θερμοσίφωνες, αντικαθιστώντας συστήματα πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Επιπλέον, προβλέπεται ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης κατά περίπου 100 ευρώ ετησίως για 780.000 νοικοκυριά κατά την περί