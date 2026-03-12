ΕΤΕ: Η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 2,2% το 2025

0

Οι επενδύσεις αποτέλεσαν τον βασικό μοχλό της ανόδου

Η ελληνική οικονομία κατέγραψε σημαντική ανθεκτικότητα και ρυθμό ανάπτυξης που ξεπέρασε τις προσδοκίες το 2025. Σύμφωνα με την ανάλυση της διεύθυνσης οικονομικής ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ), η οποία βασίζεται στα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής στατιστικής αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για το τέταρτο τρίμηνο, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας αυξήθηκε κατά 2,2% σε ετήσια βάση. Το ποσοστό αυτό είναι τριπλάσιο από τον αντίστοιχο μέσο όρο της ευρωζώνης.

Η επενδυτική έκρηξη του τετάρτου τριμήνου

Ο κύριος παράγοντας που τροφοδότησε αυτή την άνοδο ήταν η εντυπωσιακή επιτάχυνση των επενδύσεων. Συγκεκριμένα, ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου, ο οποίος αποτελεί τον δείκτη μέτρησης των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία (όπως μηχανήματα, κτίρια και υποδομές), κατέγραψε αύξηση 9,5% σε ετήσια βάση κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Αυτή η επίδοση ακολούθησε την ήδη ισχυρή αύξηση 7,2% του τρίτου τριμήνου.

Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου (σ.σ. επενδύσεις) είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία, καθώς δεν αυξάνει μόνο την τρέχουσα ζήτηση αλλά ενισχύει και την παραγωγική ικανότητα της χώρας για το μέλλον.

Συνεισφορά του τουρισμού και των εξαγωγών

Εκτός από τις επενδύσεις, ο τουρισμός διαδραμάτισε και πάλι καταλυτικό ρόλο στην οικονομική μεγέθυνση. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7,0% σε ετήσια βάση το 2025, ξεπερνώντας τα ιστορικά υψηλά επίπεδα των προηγούμενων ετών. Αυτή η άνοδος επηρέασε θετικά τον κλάδο των υπηρεσιών, ο οποίος είδε τις εξαγωγές του να αυξάνονται κατά 2,1% το τέταρτο τρίμηνο. Παράλληλα, οι εξαγωγές αγαθών επέδειξαν ανθεκτικότητα, καταγράφοντας αύξηση 3,0% την ίδια περίοδο, παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Σύγκριση με την ευρωζώνη και προοπτικές

Η σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης αναδεικνύει την υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας. Ενώ η ελληνική ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 2,2%, η αντίστοιχη της ευρωζώνης ανήλθε μόλις στο 0,7%. Η ανάλυση της ΕΤΕ επισημαίνει ότι αυτή η διαφορά οφείλεται στην ταχύτερη υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων και στη συνεχή δυναμική του τουρισμού.

Για το 2026, η Εθνική τράπεζα προβλέπει μια ελαφρά επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης, ο οποίος όμως θα παραμείνει ισχυρός. Η συνεχιζόμενη ανάκαμψη και η ανθεκτικότητα των βασικών κλάδων της οικονομίας αναμένεται να διατηρήσουν τη χώρα σε θετική τροχιά, παρά τις προκλήσεις από το εξωτερικό περιβάλλον.