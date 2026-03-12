Θετικά μηνύματα από Fitch και Scope, εκτός εάν ξεφύγει η τιμή του πετρελαίου – Σενάρια και προβλέψεις

0

Ανθεκτική η παγκόσμια ανάπτυξη παρά τις γεωπολιτικές κρίσεις μέχρι να φτάσει το μαύρο χρυσό στα 130 δολάρια το βαρέλι

Η παγκόσμια οικονομία επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι στις διαδοχικές γεωπολιτικές αναταράξεις, με την ανάπτυξη να διατηρείται σε σταθερά επίπεδα. Σύμφωνα με την έκθεση Global Economic Outlook του οίκου Fitch Ratings, η παγκόσμια ανάπτυξη το 2025 ανήλθε στο 2,7%, πλησιάζοντας τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο της, παρά το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί διεθνώς.

Η κρίσιμη παράμετρος της ενέργειας

Ο Brian Coulton, επικεφαλής οικονομολόγος της Fitch, επισημαίνει ότι η βασική εκτίμηση του οίκου στηρίζεται στην παραδοχή ότι η πρόσφατη εκτίναξη που παρουσίασαν οι τιμές του πετρελαίου θα είναι σχετικά βραχύβια. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι ένα σενάριο όπου οι τιμές θα σταθεροποιηθούν στα 100 δολάρια το βαρέλι θα αποτελούσε ένα σημαντικό δυσμενές σοκ για την παγκόσμια προσφορά.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο οίκος Scope Ratings μέσω του Karl Pettersen, συνεπικεφαλής εταιρικών αξιολογήσεων, παρουσιάζει τα αποτελέσματα ενός εξειδικευμένου τεστ αντοχής (stress test) για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Η ανάλυση της Scope δείχνει ότι η πιθανότητα αθέτησης πληρωμών αυξάνεται σημαντικά αλλά ανομοιόμορφα ανά κλάδο, εάν οι τιμές του αργού κινηθούν προς τα 130 δολάρια το βαρέλι.

Ανθεκτικότητα των εταιρικών αξιολογήσεων

Παρά τις πιέσεις, η Scope εκτιμά ότι οι επιπτώσεις στις πιστοληπτικές αξιολογήσεις των ευρωπαϊκών εταιρειών θα παραμείνουν μέτριες, εφόσον οι τιμές σταθεροποιηθούν στην περιοχή των 90-100 δολαρίων. Αντίθετα, μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή που θα οδηγούσε το πετρέλαιο στα 129 δολάρια, θα μετέφραζε την ενεργειακή κρίση σε άμεση πίεση στα περιθώρια κερδοφορίας και την πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων.

Σενάρια Τιμής Πετρελαίου (Scope) Επίπεδο Τιμής (δολάρια/βαρέλι) Επιπτώσεις στις Επιχειρήσεις Ήπιο Σοκ 94 Περιορισμένη επίδραση στις αξιολογήσεις Σοβαρό Σοκ 129 Σημαντική αύξηση πιθανότητας αθέτησης

Προβλέψεις ανάπτυξης ανά περιοχή

Η Fitch διατηρεί μια συγκρατημένα αισιόδοξη στάση για τις μεγάλες οικονομίες, σημειώνοντας ότι η κατανάλωση και η απασχόληση παραμένουν ισχυρές. Παρόλα αυτά, η απόκλιση μεταξύ των τομέων είναι εμφανής, με τη μεταποίηση να δέχεται μεγαλύτερες πιέσεις σε σχέση με τις υπηρεσίες λόγω του κόστους ενέργειας.

Προβλέψεις Ανάπτυξης (Fitch) 2025 (Πραγματικότητα) 2026 (Πρόβλεψη) Παγκόσμια Οικονομία 2,7% 2,6% Ηνωμένες Πολιτείες 2,4% 2,1% Ευρωζώνη 0,9% 1,3%

Συμπεράσματα και προκλήσεις

Οι δύο οίκοι συμφωνούν ότι το κλειδί για τη συνέχεια βρίσκεται στη διάρκεια της γεωπολιτικής κρίσης. Η Fitch υπογραμμίζει ότι η παγκόσμια οικονομία έχει μάθει να απορροφά τους κραδασμούς καλύτερα από το παρελθόν, αλλά η Scope υπενθυμίζει ότι η ευπάθεια διαφέρει από χώρα σε χώρα και από κλάδο σε κλάδο εντός της Ευρώπης.

Εάν η τιμή που έχει το πετρέλαιο παραμείνει σε ελεγχόμενα επίπεδα, η πορεία προς μια ομαλή προσγείωση παραμένει το επικρατέστερο σενάριο. Σε αντίθετη περίπτωση, η παγκόσμια αγορά θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια νέα περίοδο στασιμοπληθωριστικών πιέσεων.

Λεωνίδας Στεργίου