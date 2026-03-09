Άλμα 30% στην τιμή για το φυσικό αέριο λόγω Μέσης Ανατολής – Πανικός στις διεθνείς αγορές με το πετρέλαιο να αγγίζει τα 120 δολάρια

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι διεθνείς αγορές καθώς η τιμή στο φυσικό αέριο καταγράφει θεαματική άνοδο. Το ολλανδικό συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης TTF, που αποτελεί το ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς, εκτινάχθηκε στα 66 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σημειώνοντας αύξηση που άγγιξε το 30% κατά το άνοιγμα των συνεδριάσεων. Η εξέλιξη αυτή πυροδοτεί νέους φόβους για ενεργειακή κρίση, συμπαρασύροντας το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος και αναγκάζοντας την κυβέρνηση στην Ελλάδα να εξετάζει ήδη έκτακτα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το θέμα αυτό βρίσκεται ψηλά στη σημερινή ατζέντα του Eurogroup.
Σοκ στο πετρέλαιο και καταφύγιο στον χρυσό
Η νευρικότητα δεν περιορίζεται στο φυσικό αέριο. Η τιμή στο πετρέλαιο Brent σημείωσε άνοδο-σοκ έως και 29%, φτάνοντας προσωρινά στα 119,50 δολάρια το βαρέλι, προτού σταθεροποιηθεί ελαφρώς χαμηλότερα. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και οι ανησυχίες για το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ έχουν προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις, με τους αναλυτές να προειδοποιούν για παρατεταμένη αστάθεια στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες.
Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές στρέφονται μαζικά σε ασφαλή καταφύγια. Ο χρυσός παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, παρά τις μικρές διορθώσεις λόγω της ενίσχυσης του δολαρίου, με τις τιμές να φλερτάρουν με ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα κυριαρχεί στα διεθνή χαρτοφυλάκια.
Πιέσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Στην εγχώρια αγορά, το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν έμεινε ανεπηρέαστο από το διεθνές sell-off. Ο Γενικός Δείκτης δέχθηκε ισχυρές πιέσεις, υποχωρώντας προς την περιοχή των 1.415 μονάδων, με τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πτώσης. Παρά τη βραχυπρόθεσμη αναταραχή, η Ελλάδα διατηρεί το θετικό momentum της πρόσφατης αναβάθμισης από τη DBRS στη βαθμίδα BBB, ωστόσο το ενεργειακό κόστος αποτελεί πλέον τον «μαύρο κύκνο» για τον κρατικό προϋπολογισμό.
Βασικές αγορές με μια ματιά
(9/3/202026, ώρα 10.03 πμ)
|Προϊόν / Δείκτης
|Τιμή / Επίπεδο
|Μεταβολή (%)
|Φυσικό αέριο (TTF)
|66 € / MWh
|+30% (άνοιγμα)
|Πετρέλαιο (Brent)
|119,50 $
|+29,1%
|Χρυσός
|2.185 $ (ουγγιά)
|+1,2%
|Γενικός Δείκτης ΧΑ
|1.415 μονάδες
|-2,8%
Η «ακτινογραφία» των επενδύσεων
Η τρέχουσα συγκυρία αναδεικνύει τη δυσκολία των αγορών να διαχειριστούν το μείγμα υψηλού πληθωρισμού και γεωπολιτικής αστάθειας. Αξίζει να σημειωθεί πως, παρά το σημερινό άλμα, οι τιμές στο φυσικό αέριο παραμένουν σημαντικά χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2022, όταν στην έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία είχαν ξεπεράσει τα 300 ευρώ. Εντούτοις, η ταχύτητα της σημερινής ανόδου δείχνει ότι τα ανακλαστικά της αγοράς παραμένουν εξαιρετικά ευαίσθητα σε κάθε διαταραχή που αφορά τη Μέση Ανατολή.