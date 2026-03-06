Αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις 2026

0

Τι πρέπει να προσέξουν μισθωτοί και συνταξιούχοι πριν την οριστικοποίηση – Οι παγίδες που κρύβει η αυτόματη υποβολή

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία για τις φορολογικές δηλώσεις του 2026, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προγραμματίζει το άνοιγμα της πλατφόρμας για τις 16 Μαρτίου. Φέτος, η καινοτομία αφορά περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο φορολογουμένους, κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίοι θα βρουν το έντυπο Ε1 όχι μόνο προσυμπληρωμένο, αλλά και προεκκαθαρισμένο. Παρά την ευκολία της αυτόματης υποβολής, η οποία ολοκληρώνεται στις 15 Ιουλίου, οι φορολογούμενοι οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Το "κλειδί" βρίσκεται στον έλεγχο των στοιχείων πριν η διοίκηση οριστικοποιήσει τη δήλωση, καθώς τυχόν σφάλματα σε κλειδωμένους κωδικούς ή παραλείψεις στις δαπάνες μπορεί να εκτινάξουν το ύψος του φόρου.

Τα κρίσιμα σημεία ελέγχου για την αποφυγή επιπλέον φόρου

Η αυτόματη διαδικασία δεν απαλλάσσει τον πολίτη από την ευθύνη της ορθότητας των στοιχείων. Υπάρχουν συγκεκριμένα πεδία όπου τα λάθη κοστίζουν ακριβά:

Εισοδήματα και κρατήσεις: Οι κωδικοί που αφορούν μισθούς και συντάξεις είναι προσυμπληρωμένοι και «κλειδωμένοι». Αν οι αναγραφόμενες αποδοχές δεν συμπίπτουν με την πραγματικότητα, ο φορολογούμενος πρέπει να ζητήσει άμεσα διόρθωση από τον εργοδότη ή τον ασφαλιστικό φορέα.

Οι κωδικοί που αφορούν μισθούς και συντάξεις είναι προσυμπληρωμένοι και «κλειδωμένοι». Αν οι αναγραφόμενες αποδοχές δεν συμπίπτουν με την πραγματικότητα, ο φορολογούμενος πρέπει να ζητήσει άμεσα διόρθωση από τον εργοδότη ή τον ασφαλιστικό φορέα. Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Απαιτούνται δαπάνες με κάρτα που να καλύπτουν το 30% του εισοδήματος. Σε περίπτωση που το ποσό υπολείπεται, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος ( πέναλτι ) ύψους 22% επί της διαφοράς.

Απαιτούνται δαπάνες με κάρτα που να καλύπτουν το 30% του εισοδήματος. Σε περίπτωση που το ποσό υπολείπεται, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος ( ) ύψους 22% επί της διαφοράς. Τεκμήρια διαβίωσης: Κατοικίες και αυτοκίνητα μπορούν να δημιουργήσουν τεκμαρτό εισόδημα υψηλότερο από το πραγματικό. Η κάλυψη της διαφοράς μπορεί να γίνει με ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών, γονικές παροχές ή δάνεια.

Κατοικίες και αυτοκίνητα μπορούν να δημιουργήσουν τεκμαρτό εισόδημα υψηλότερο από το πραγματικό. Η κάλυψη της διαφοράς μπορεί να γίνει με ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών, γονικές παροχές ή δάνεια. Προστατευόμενα τέκνα: Ο σωστός έλεγχος στα στοιχεία των παιδιών εξασφαλίζει τη φορολογική έκπτωση, η οποία ξεκινά από τα 900 ευρώ και μπορεί να ξεπεράσει τα 1.800 ευρώ.

Εκπτώσεις με εφάπαξ πληρωμή

Ημερομηνία Υποβολής Δήλωσης Ποσοστό Έκπτωσης Φόρου Έως 30 Απριλίου 2026 4% Έως 15 Ιουνίου 2026 3% Έως 15 Ιουλίου 2026 2%

Η διαδικασία της αυτόματης οριστικοποίησης

Οι υπόχρεοι που ανήκουν στην κατηγορία των αυτόματων δηλώσεων έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μόνοι τους τη δήλωση νωρίτερα. Αν δεν το πράξουν, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην οριστικοποίηση με τα διαθέσιμα στοιχεία την καταληκτική ημερομηνία. Εάν προκύψουν νέες πληροφορίες ή μεταβολές πριν την προθεσμία, οι φορολογούμενοι θα ενημερωθούν με σχετική ειδοποίηση για να επανελέγξουν το έντυπό τους.

Ο φόρος εισοδήματος που θα προκύψει από την εκκαθάριση μπορεί να εξοφληθεί σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος Ιουλίου 2026. Ακόμη και μετά την έκδοση του εκκαθαριστικού, αν ο φορολογούμενος εντοπίσει αστοχίες, διατηρεί το δικαίωμα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης χωρίς πρόστιμο μέχρι τη λήξη της επίσημης περιόδου υποβολής.