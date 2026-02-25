Η εφορία «ξεκλειδώνει» τις καταθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό

Σε μια νέα φάση αυστηρών ελέγχων περνούν οι τραπεζικές καταθέσεις των Ελλήνων φορολογουμένων, καθώς η ΑΑΔΕ θέτει σε πλήρη λειτουργία το σύστημα αυτοματοποιημένων διασταυρώσεων για λογαριασμούς εντός και εκτός συνόρων. Η φετινή στρατηγική βασίζεται στην άμεση σύγκριση των τραπεζικών κινήσεων με τα δηλωθέντα εισοδήματα, ενώ η διεθνής συνεργασία επεκτείνεται πλέον σε περισσότερες από 90 χώρες, εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις για τις ελεγκτικές αρχές.
Αυτοματοποιημένοι έλεγχοι στην Ελλάδα
Στο εσωτερικό της χώρας, οι κινήσεις όλων των λογαριασμών στα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα παρακολουθούνται πλέον ψηφιακά. Το σύστημα συγκρίνει αυτόματα τα υπόλοιπα και τις ροές χρήματος με τα στοιχεία που υποβάλλονται στο έντυπο Ε1. Σε περίπτωση που εντοπιστούν αποκλίσεις τις οποίες ο φορολογούμενος αδυνατεί να δικαιολογήσει, τα ποσά θεωρούνται αδικαιολόγητα και επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 33%.
Διεθνής συνεργασία και δίκτυο ΟΟΣΑ
Η εφορία επεκτείνει τη δράση της διεθνώς, ενσωματώνοντας τις επικαιροποιημένες προβλέψεις της πολυμερούς συμφωνίας για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών (πρωτοβουλία ΟΟΣΑ). Μέσω αυτού του πλαισίου, οι ελληνικές αρχές αποκτούν πρόσβαση στη χρηματοοικονομική εικόνα Ελλήνων κατοίκων που διατηρούν κεφάλαια στο εξωτερικό, επιδιώκοντας την πλήρη χαρτογράφηση της περιουσίας τους.
Ποια στοιχεία διαβιβάζονται
Οι τράπεζες υποχρεούνται πλέον να αποστέλλουν στην ΑΑΔΕ εξαιρετικά αναλυτικά δεδομένα. Στο «μικροσκόπιο» μπαίνουν:
- Στοιχεία δικαιούχων: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπος γέννησης, καθώς και πλήρη στοιχεία για τους συνδικαιούχους κοινών λογαριασμών.
- Οικονομικά δεδομένα: Αριθμός λογαριασμού, υπόλοιπο ή αξία εξαγοράς (για ασφαλιστήρια συμβόλαια), καθώς και το αν ο λογαριασμός είναι προϋπάρχων ή νέος.
- Εισοδήματα και τόκοι: Το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων και μερισμάτων που πιστώθηκαν εντός του έτους.
Λογαριασμοί θεματοφυλακής
Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τους λογαριασμούς θεματοφυλακής, όπου κοινοποιούνται πρόσθετα στοιχεία όπως τα ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις ή εξαγορές χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Οι τράπεζες που ενεργούν ως θεματοφύλακες ή μεσάζοντες είναι υποχρεωμένες να αναφέρουν κάθε κίνηση που αφορά εισοδήματα από περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στον λογαριασμό.