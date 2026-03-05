Τιτάν: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Tracim Cement στην Τουρκία 

Στην πλήρη εξαγορά της Tracim Cement (Traçim Çimento) στην Τουρκία προχώρησε ο όμιλος Τιτάν (TITAN), επισφραγίζοντας μια στρατηγική επένδυση που ενισχύει την παρουσία του σε μια από τις πιο δυναμικές αγορές παγκοσμίως. Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η οποία είχε ανακοινωθεί τον Δεκέμβριο του 2025, η ελληνική πολυεθνική αποκτά τον πλήρη έλεγχο μιας σύγχρονης μονάδας παραγωγής στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για σημαντικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ και γειτονικές χώρες.
Το παραγωγικό αποτύπωμα και η νέα δυναμική
Η εξαγορά περιλαμβάνει ένα εργοστάσιο με ετήσια δυναμικότητα 2,5 εκατομμυρίων τόνων τσιμέντου. Ωστόσο, το πραγματικό «κλειδί» της συμφωνίας βρίσκεται στην υφιστάμενη άδεια για τη δημιουργία δεύτερης γραμμής παραγωγής.
Με την υλοποίηση αυτής της επέκτασης, η παραγωγική ικανότητα θα διπλασιαστεί στους 5 εκατομμύρια τόνους, μετατρέποντας τη συγκεκριμένη μονάδα στη μεγαλύτερη παραγωγική βάση του ομίλου Τιτάν παγκοσμίως. Η κίνηση αυτή υπηρετεί το στρατηγικό πλάνο «TITAN Forward 2029», το οποίο στοχεύει στη βελτιστοποίηση της γεωγραφικής παρουσίας και την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Επένδυση στην πράσινη ενέργεια και οικονομικές προσδοκίες
Παράλληλα με το βιομηχανικό σκέλος, ο όμιλος εισέρχεται δυναμικά και στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Τουρκία. Σε συνεργασία με τον όμιλο Caba Energy, ο Τιτάν επενδύει 34 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του 50% ενός φωτοβολταϊκού έργου ισχύος 100MW, το οποίο βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, ο συνδυασμός της νέας μονάδας τσιμέντου και του ενεργειακού έργου αναμένεται να αποδώσει καρπούς άμεσα:
- Πωλήσεις: Προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 120 εκατομμύρια ευρώ.
- Κέρδη EBITDA: Αναμένεται να ανέλθουν σε πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ το 2027.
- Κέρδη ανά μετοχή: Προβλέπεται σημαντική ενίσχυση (EPS) λόγω των συνεργειών που θα προκύψουν.
Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών
Ο Marcel Cobuz, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ομίλου, υπογράμμισε τη δέσμευση για περαιτέρω αναβάθμιση του εργοστασίου και των ενεργειακών του πηγών. Από την πλευρά του, ο Χρήστος Παναγόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) των δραστηριοτήτων του ομίλου στην Τουρκία, τόνισε ότι η κίνηση αυτή ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην περιοχή του Μαρμαρά, όπου ο Τιτάν διαθέτει ήδη μονάδα άλεσης και λατομείο.
Τάσεις και Προβλέψεις (2027)
|Μέγεθος
|Εκτίμηση
|Ετήσιες Πωλήσεις
|> 120 εκατ. €
|Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA)
|> 50 εκατ. €
|Συμμετοχή σε Φ/Β Έργο
|50% (100MW)
|Μελλοντική Δυναμικότητα
|5 εκατ. τόνοι