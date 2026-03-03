Εκτόξευση τιμών στο φυσικό αέριο και «βουτιά» στα χρηματιστήρια λόγω Μέσης Ανατολής

Σε κατάσταση πολιορκίας βρίσκεται η ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή προκαλεί βίαιες αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και τα χρηματιστήρια. Το κλείσιμο στα Στενά του Χορμούζ και η αιφνίδια διακοπή παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από την QatarEnergy πυροδότησαν ένα νέο ράλι τιμών, επαναφέροντας εφιάλτες από την ενεργειακή κρίση του 2022.
Σοκ στο φυσικό αέριο: Άλμα άνω του 30%
Η τιμή αναφοράς για το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, το ολλανδικό TTF, κατέγραψε ενδοσυνεδριακά άνοδο που ξεπέρασε το 33%, φτάνοντας στα 59,445 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2023, αντικατοπτρίζοντας την έντονη ανησυχία για την επάρκεια εφοδιασμού της Γηραιάς Ηπείρου. Παρά τη μικρή αποκλιμάκωση στη συνέχεια, η αγορά παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, με την αύξηση να σταθεροποιείται πάνω από το 23%.
«Κόκκινο» στο ταμπλό των ευρωαγορών
Παράλληλα, το επενδυτικό κλίμα επιδεινώνεται ραγδαία, με τους επενδυτές να προχωρούν σε μαζικές ρευστοποιήσεις. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχώρησε κατά 1,3%, διολισθαίνοντας στις 615,72 μονάδες. Οι κλάδοι που δέχονται τις ισχυρότερες πιέσεις είναι:
-
Τράπεζες: Πτώση 2,6% λόγω των φόβων για επιβράδυνση της οικονομίας.
-
Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας: Απώλειες 2,6% εξαιτίας του αυξημένου ενεργειακού κόστους.
-
Ενεργειακός Τομέας: Ο μοναδικός κλάδος που καταγράφει οριακά κέρδη, ωφελούμενος από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου.
|Δείκτης / Κλάδος
|Ποσοστό Μεταβολής
|Τρέχουσα Τιμή / Μονάδες
|TTF (Φυσικό Αέριο)
|+33% (υψηλό ημέρας)
|59,445 €/MWh
|STOXX 600
|-1,3%
|615,72
|Τραπεζικός Κλάδος
|-2,6%
|-
|Ενέργεια
|Οριακή Άνοδος
|-
Προειδοποιήσεις από την ΕΚΤ
Η κατάσταση προκαλεί έντονο προβληματισμό και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Ο επικεφαλής οικονομολόγος της τράπεζας, Φίλιπ Λέιν, προειδοποίησε ότι ένας παρατεταμένος πόλεμος θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «τροχοπέδη» για την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, ασκώντας ταυτόχρονα νέες πληθωριστικές πιέσεις που θα πλήξουν το κόστος διαβίωσης των νοικοκυριών.