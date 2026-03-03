Η αντιπρόεδρος ιρανικού συλλόγου ευχαριστεί τον Τραμπ για την «απαλλαγή του καθεστώτος»: «Εμείς δεν το βλέπουμε σαν πόλεμο»

0

«Κάθε ιρανική οικογένεια πάντα στο σπίτι της είναι αλλιώτικη από ό,τι είναι έξω»

Για την κρίση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή μίλησε η αντιπρόεδρος του ιρανικού συλλόγου, Taheri Farah, αναφέροντας πως η αντίσταση στο καθεστώς στο Ιράν εκδηλώνεται εδώ και πολλά χρόνια, με τις εξελίξεις να αποτελούν το αποκορύφωμα ενός «ήσυχου πολέμου» που διεξάγεται μέσα στις ιρανικές οικογένειες.

«Αυτό που γίνεται, που βλέπετε εσείς τις συνέπειες σήμερα, έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καιρό στο Ιράν. Κάθε ιρανική οικογένεια πάντα στο σπίτι της είναι αλλιώτικη από ό,τι είναι έξω. Εμείς στα σπίτια μας, με το "καλημέρα", ξέρουμε ότι το καθεστώς δεν ανήκει σε εμάς. Εμείς δεν ανήκουμε σε αυτό το καθεστώς, εδώ και πάρα πολλά χρόνια», είπε στο Mega.

«Πιστεύω ότι η τελική αλλαγή θα έρθει. Όσο πιο σύντομα οι ευρωπαϊκές χώρες και δυτικός κόσμος, φτάσουν στην απόφαση, ότι πρέπει να υποστηρίξουν την αντικυβέρνηση του Ιράν, τόσο πιο άμεσα να γίνει αυτή η μεταβατική περίοδος και να περάσουμε σε κάτι δημοκρατικό, αυτό θα είναι και προς όφελος όλων».

«Δεν γινόταν χωρίς αυτή την επέμβαση. Εμείς οι Ιρανοί δεν το βλέπουμε αυτό σαν πόλεμο», συνέχισε η Taheri Farah.

«Χθες έβλεπα μια κοπέλα που είχε γκρεμιστεί το σπίτι της μετά από χτύπημα σε στρατιωτική βάση κι έλεγε δεν με νοίαζει καθόλου, να’ σαι καλά Νετανιάχου και Τραμπ, έστελνε ευχαριστήρια για την ανατροπή του καθεστώτος», δήλωσε η ίδια και συνέχισε:

«Όταν πέθανε ο ηγέτης, δεν σημαίνει ότι έπεσε το κράτος ή το καθεστώς, γιατί είναι ένα σύστημα. Οι Φρουροί της Επανάστασης υπάρχουν. Λογικά είναι αυτοί που κάνουν και τα χτυπήματα. Οπότε πρέπει να φύγει όλο αυτό το σύστημα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί "Χαμενεΐδες". Ακούω κάποιες διάφορες απόψεις τύπου ότι «γιατί δεν βγάζετε ηγέτη από μέσα;». Ο ηγέτης που θα βγει από μέσα ή θα είναι συνεργάτης με το καθεστώς το τωρινό, εφόσον ζει και μπορεί να δημιουργήσει αντιπολίτευση, αλλιώς θα ήταν μέσα στους 40.000 νεκρούς».

Αναφερόμενη στον Ρεζά Παχλαβί, είπε πως θεωρείται ο μοναδικός έμπιστος υποψήφιος, ικανός να δημιουργήσει ένα δημοκρατικό κράτος. Η ίδια υποστήριξε ότι ο Παχλαβί διαθέτει ένα μεταβατικό πρόγραμμα και ομάδα για τη διαχείριση της χώρας στις πρώτες 100 ημέρες.