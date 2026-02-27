Σφίγγει ο κλοιός για τους servicers με ειδική «ομάδα κρούσης» για τις καταγγελίες δανειοληπτών

Στη συγκρότηση ενός νέου, αυστηρού μηχανισμού παρακολούθησης των servicers προχωρά το οικονομικό επιτελείο, θέτοντας σε λειτουργία μια ειδική πενταμελή ομάδα εντός της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΓΔΔΙΧ). Η κίνηση αυτή, που έρχεται ως απάντηση στο πλήθος των καταγγελιών από δανειολήπτες, στοχεύει στην επιβολή πλήρους διαφάνειας και τον έλεγχο της συμμόρφωσης των εταιρειών διαχείρισης με το νέο, αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας. Η ομάδα, υπό την καθοδήγηση έμμισθης δικηγόρου, θα έχει ως κύριο αντικείμενο τη συστηματική αξιολόγηση παραπόνων για πράξεις ή παραλείψεις που θίγουν τα δικαιώματα των οφειλετών.
Πώς θα λειτουργεί ο νέος ελεγκτικός μηχανισμός
Η νέα ομάδα εργασίας αναλαμβάνει τον ρόλο του «ελεγκτή» στις καθημερινές πρακτικές των servicers. Οι βασικές της αρμοδιότητες περιλαμβάνουν:
- Οργάνωση και ψηφιοποίηση: Κάθε καταγγελία θα αποκτά τον δικό της ηλεκτρονικό φάκελο σε κεντρικό αποθηκευτικό χώρο (NAS), επιτρέποντας την άμεση πρόσβαση και παρακολούθηση της πορείας της.
- Αυστηρά χρονοδιαγράμματα: Η ομάδα θα θέτει προθεσμίες για την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, αποφεύγοντας τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.
- Αξιολόγηση και συμπεράσματα: Μετά την έρευνα, η ομάδα θα αποφαίνεται για τη βασιμότητα των καταγγελιών, προτείνοντας διορθωτικές κινήσεις προς τους διαχειριστές ή εισηγούμενη κυρώσεις στη Γενική Διεύθυνση.
Οι «κόκκινες γραμμές» και οι υποχρεώσεις των διαχειριστών
Η ενεργοποίηση αυτής της ομάδας συμπίπτει με την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας, η οποία έχει ήδη αυξήσει τις υποχρεώσεις των εταιρειών διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οι servicers οφείλουν πλέον να κινούνται εντός ενός πολύ συγκεκριμένου πλαισίου δεοντολογίας:
- Σεβασμός στην ιδιωτικότητα: Απαγορεύονται ρητά οι πρακτικές παρενόχλησης και η παραβίαση των προσωπικών δεδομένων των δανειοληπτών.
- Πλήρης ενημέρωση: Οι οφειλέτες πρέπει να λαμβάνουν σαφή εικόνα για τη διάρθρωση της οφειλής τους (κεφάλαιο, τόκοι, χρεώσεις) μέσω μηνιαίας προσωποποιημένης ενημέρωσης σε ψηφιακή πλατφόρμα.
- Διαφάνεια στις χρεώσεις: Οι εταιρείες υποχρεούνται να παρέχουν δωρεάν μηχανισμούς διαχείρισης παραπόνων και να εφαρμόζουν τον Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος.
Βαριές καμπάνες για τους παραβάτες
Το μήνυμα προς την αγορά είναι σαφές, καθώς οι κυρώσεις για όσους αγνοούν τους κανόνες παραμένουν εξαιρετικά αυστηρές. Σε περιπτώσεις διαπιστωμένων παραβάσεων, τα πρόστιμα μπορούν να αγγίξουν τις 500.000 ευρώ, ενώ το πιο ισχυρό «όπλο» στα χέρια των αρχών παραμένει η δυνατότητα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του διαχειριστή. Με τη νέα ομάδα της ΓΔΔΙΧ, η Πολιτεία επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι δανειολήπτες δεν θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με απρόσωπες και αυθαίρετες πρακτικές, αλλά με ένα σύστημα που ελέγχεται και λογοδοτεί.