ΟΤΕ: Αλμα εσόδων 3,46 δισ. ευρώ, μέρισμα-ρεκόρ για το 2025

Στο 2,3% η λειτουργική κερδοφορία το δ' τρίμηνο πέρσι – Στόχος το 3% για το 2026

Με οδηγό την εκρηκτική άνοδο της οπτικής ίνας και την ιστορική επίδοση στα συμβόλαια κινητής ο όμιλος επιταχύνει τους ρυθμούς του για το 2026.

Σε μια χρονιά-σταθμό εξελίχθηκε το 2025 για τον Όμιλο ΟΤΕ, ο οποίος όχι μόνο επιβεβαίωσε την ηγετική του θέση στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών, αλλά κατάφερε να επιταχύνει σημαντικά τους ρυθμούς ανάπτυξης στο τελευταίο τρίμηνο του έτους. Με τον κύκλο εργασιών να ενισχύεται κατά 3,9% σε ετήσια βάση, ο οργανισμός εισέρχεται στο 2026 με στόχο περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας και μια νέα, εξαιρετικά ελκυστική πολιτική ανταμοιβής των μετόχων του.

Η οικονομική εικόνα του Ομίλου αντανακλά την επιτυχία των στρατηγικών επενδύσεων σε υποδομές νέας γενιάς. Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 3.468,1 εκατ. ευρώ, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) ανήλθε στα 1.328,6 εκατ. ευρώ.

Μέγεθος (σε εκατ. €) 2024 2025 Μεταβολή (%) Κύκλος Εργασιών 3.338,4 3.468,1 +3,9% Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 1.303,1 1.328,6 +2,0% Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές 501,0 531,1 +6,0% Προσαρμοσμένα Κέρδη ανά Μετοχή 1,299 1,424 +9,6%

Οπτική ίνα και κινητή: Οι «μηχανές» της ανάπτυξης

Η στρατηγική «Fiber to the Home» (FTTH) αποδίδει πλέον ορατά αποτελέσματα, με τη λιανική σταθερή στην Ελλάδα να επιστρέφει σε θετικό πρόσημο (+2,6% στο Δ' τρίμηνο) μετά από τέσσερα χρόνια.

FTTH: Η βάση των συνδρομητών εκτινάχθηκε στις 567 χιλιάδες , σημειώνοντας αύξηση 45% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Μόνο στο τελευταίο τρίμηνο προστέθηκαν 58 χιλιάδες νέες συνδέσεις, επίδοση που αποτελεί ιστορικό υψηλό. Η διαθεσιμότητα του δικτύου καλύπτει πλέον 2,1 εκατ. νοικοκυριά, με στόχο τα 3,5 εκατ. έως το 2030.

Η Ελλάδα κατέγραψε άνοδο 5,2% στα έσοδα από υπηρεσίες κινητής στο τρίμηνο. Εντυπωσιακή είναι η δυναμική στα συμβόλαια, με , τη μεγαλύτερη αύξηση που έχει σημειωθεί εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Τηλεόραση και ICT: Η συνδρομητική βάση της TV έφτασε τους 777 χιλιάδες πελάτες (+7,1%), ενώ τα έργα ICT συνεχίζουν να ενισχύουν τον τζίρο, με αύξηση 15,5% στο έτος, χάρη στην υλοποίηση μεγάλων έργων ψηφιακού μετασχηματισμού.

Νέα πολιτική αμοιβών: 100% των ροών στους μετόχους

Η διοίκηση ανακοίνωσε μια ρηξικέλευθη αλλαγή στην πολιτική ανταμοιβής, η οποία πλέον θα συνδέεται άμεσα με τις ελεύθερες ταμειακές ροές. Για το 2026, ο ΟΤΕ σχεδιάζει να επιστρέψει 532 εκατ. ευρώ στους μετόχους του, ποσό που αντιστοιχεί στο σύνολο (100%) των ελεύθερων ταμειακών ροών του 2025.

Συγκεκριμένα, το προτεινόμενο μέρισμα ανέρχεται σε 0,8777 ευρώ ανά μετοχή (αύξηση 22%), ενώ το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών θα φτάσει τα 177 εκατ. ευρώ.

Προοπτικές για το 2026

Για την τρέχουσα χρήση, ο ΟΤΕ θέτει τον πήχη της ανάπτυξης του προσαρμοσμένου EBITDA (AL) στο 3%, ποντάροντας στη συνεχιζόμενη μετάβαση των πελατών σε πακέτα υψηλότερων ταχυτήτων (FTTH), στη δυναμική της κινητής και στην περαιτέρω αξιοποίηση της συμφωνίας αμοιβαίας ανταλλαγής αθλητικού περιεχομένου. Οι επενδύσεις θα διατηρηθούν στα επίπεδα των 600 εκατ. ευρώ, εστιάζοντας στην ολοκλήρωση των δικτύων οπτικής ίνας και την επέκταση του 5G.

Κώστας Νεμπής

«Ο ΟΤΕ ολοκλήρωσε το 2025 με μια εξαιρετική επίδοση, επιτυγχάνοντας ισχυρή αύξηση εσόδων και κερδοφορίας, ενώ επιταχύνθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης στο τελευταίο τρίμηνο του έτους. Η στρατηγική μας για επενδύσεις σε κορυφαίες υποδομές δικτύου και η εστίαση στην εμπειρία του πελάτη αποδίδουν καρπούς, με τη λιανική σταθερή στην Ελλάδα να επιστρέφει σε ανάπτυξη και την κινητή να καταγράφει ιστορικά υψηλά στις συνδέσεις συμβολαίου», ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου και πρόσθεσε: «Προχωράμε με αυτοπεποίθηση στο 2026, υιοθετώντας μια νέα, πιο δυναμική πολιτική αμοιβών των μετόχων μας, η οποία αντανακλά την ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών και την πίστη μας στις προοπτικές του Ομίλου. Στόχος μας παραμένει η διατήρηση της ηγετικής μας θέσης και η περαιτέρω επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης της χώρας, προς όφελος των πελατών, των μετόχων μας και της ελληνικής οικονομίας.»