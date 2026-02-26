Πειραιώς: Ισχυρά κέρδη και «γενναία» μερίσματα το 2025

Σε τροχιά υψηλής κερδοφορίας και στρατηγικής ανάπτυξης κινήθηκε η Τράπεζα Πειραιώς το 2025, επισφραγίζοντας μια χρονιά-ορόσημο με την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής και την αναβάθμιση των στόχων για τις διανομές προς τους μετόχους.
Ρεκόρ κερδοφορίας και μερισματική πολιτική
Η τράπεζα πέτυχε ισχυρή κερδοφορία ύψους 1,07 δισ. ευρώ για το έτος 2025, γεγονός που οδήγησε τη διοίκηση στην απόφαση να αναβαθμίσει τον στόχο συνολικής διανομής από τα κέρδη στο 55% (έναντι 50% του αρχικού στόχου).
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, υπογράμμισε τη σημασία των επιδόσεων αυτών, δηλώνοντας: «Το 2025 ήταν μια χρονιά ορόσημο για την Πειραιώς, καθώς πετύχαμε ισχυρή κερδοφορία, ενισχύσαμε περαιτέρω τα κεφάλαιά μας και υλοποιήσαμε τη στρατηγική μας για την ανταμοιβή των μετόχων μας, αυξάνοντας τη συνολική διανομή στο 55% των κερδών».
- Μέρισμα σε μετρητά: Προβλέπεται η καταβολή 0,40 ευρώ ανά μετοχή (συνολικά 492 εκατ. ευρώ).
- Επαναγορά μετοχών: Πραγματοποιήθηκε ήδη ενδιάμεση διανομή το 4ο τρίμηνο του 2025 ύψους 100 εκατ. ευρώ (0,08 ευρώ ανά μετοχή) με τη μορφή buyback.
- Κέρδη ανά μετοχή: Διαμορφώθηκαν στα 0,82 ευρώ, υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο.
Δυναμική ανάπτυξη και πιστωτική επέκταση
Η Πειραιώς κατέγραψε την καλύτερη ιστορική της επίδοση στις εκταμιεύσεις νέων δανείων, διοχετεύοντας 13,3 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία.
- Καθαρή πιστωτική επέκταση: Ανήλθε στα 4 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τους στόχους, με ιδιαίτερη κινητικότητα στον επιχειρηματικό τομέα και την ενέργεια.
- Στεγαστική πίστη: Καταγράφηκαν σημάδια ανάκαμψης με καθαρή επέκταση 100 εκατ. ευρώ, ενώ το προϊόν «Σπίτι 25» προσέλκυσε ήδη αιτήσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ.
- Κεφάλαια υπό διαχείριση: Αυξήθηκαν κατά 27% ετησίως, φτάνοντας τα 14,5 δισ. ευρώ.
Στρατηγικοί στόχοι και η επόμενη μέρα
Η διοίκηση προετοιμάζεται για την παρουσίαση του νέου επιχειρηματικού σχεδίου στο Capital Markets Day που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026.
|Βασικός Δείκτης
|Επίδοση 2025
|Στόχος / Σημείωση
|Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE)
|16%
|
Εξομαλυμένη βάση
|Δείκτης NPE
|2,0%
|
Από 2,6% το προηγούμενο έτος
|Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίων
|18,7%
|
Μετά την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής
|Δείκτης Κόστους προς Έσοδα
|33%
|
Πειθαρχία στις λειτουργικές δαπάνες
Καινοτομία και Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ψηφιακή τράπεζα Snappi, η οποία το 2025 προσέλκυσε 60.000 πελάτες μέσα σε μόλις ένα τρίμηνο λειτουργίας. Παράλληλα, οι επενδύσεις στην τεχνολογία ξεπέρασαν τα 135 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και την εμπειρία των πελατών.