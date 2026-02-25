Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε κυρίαρχο κόμβο LNG μετά τη Σύνοδο της Ουάσιγκτον

Ισχυρό ελληνικό αποτύπωμα άφησε η «Διατλαντική Σύνοδος για την Ασφάλεια Φυσικού Αερίου» στην Ουάσιγκτον, με την Ελλάδα να επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως κεντρικής πύλης εισόδου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) για τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Από τις έξι συνολικά ενεργειακές συμφωνίες που ανακοινώθηκαν, οι πέντε συνδέονται άμεσα με ελληνικά επιχειρηματικά συμφέροντα και τον στρατηγικό Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο.
Το εμπόδιο του ρωσικού αερίου
Κρίσιμο ζήτημα της συνόδου αποτέλεσε η συνεχιζόμενη εξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο, το οποίο ρέει κυρίως μέσω Τουρκίας με όγκους που φτάνουν τα 17-18 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως. Η κατάσταση αυτή αναδείχθηκε ως το βασικό εμπόδιο για την εμπορική ωρίμανση του Κάθετου Διαδρόμου, με την αμερικανική πλευρά να υπενθυμίζει τις θέσεις του προέδρου Τραμπ για την ανάγκη άμεσης απεξάρτησης.
Ρυθμιστικά εμπόδια και τεχνικές λύσεις
Παρά την πολιτική σύγκλιση μεταξύ Ουάσιγκτον και ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, παραμένουν τεχνικές προκλήσεις. Οι ισχύοντες κανονισμοί για τη διαχείριση της χωρητικότητας και τα δίκτυα τιμολόγησης (Tariff Network Code) θεωρούνται πλέον παρωχημένοι. Για τον λόγο αυτό, προγραμματίστηκε τεχνική συνάντηση στο αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διαχειριστών συστημάτων, ώστε να δημιουργηθεί ένα ασφαλές και σταθερό πλαίσιο για τα μακροχρόνια συμβόλαια.
Διπλωματικές επαφές στην Ουάσιγκτον
Οι εξελίξεις πλαισιώνονται από τις επαφές του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος συμμετέχει σε τριμερή συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, και τον υπουργό Ενέργειας, Κρις Ράιτ. Το πρόγραμμα του υπουργού περιλαμβάνει επίσης συναντήσεις στο Καπιτώλιο με κορυφαία στελέχη της Γερουσίας και του Κογκρέσου που υποστηρίζουν την ελληνοαμερικανική ενεργειακή συνεργασία.