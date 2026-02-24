ΤτΕ: Ανάπτυξη μεν, αλλά με το βλέμμα στους κινδύνους της επόμενης διετίας

Σε μια κρίσιμη καμπή για την ελληνική οικονομία, η Τράπεζα της Ελλάδος στην τελευταία της έκθεση σκιαγραφεί μια πορεία που συνδυάζει τη σταθερή ανάπτυξη με την ανάγκη για άμεση «θωράκιση» απέναντι σε εξωτερικές απειλές. Η κεντρική τράπεζα εκτιμά ότι η χώρα θα συνεχίσει να κινείται με ταχύτητες υψηλότερες από την υπόλοιπη Ευρώπη, ωστόσο προειδοποιεί ότι το παράθυρο ευκαιρίας δεν θα μείνει για πάντα ανοιχτό.
Οι αριθμοί της ανάπτυξης και η επενδυτική «έκρηξη»
Η ελληνική οικονομία αναμένεται να επιδείξει σταθερή αναπτυξιακή πορεία, τροφοδοτούμενη από τις επενδύσεις και την εγχώρια ζήτηση:
- Ρυθμός ανάπτυξης: Το ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,3% το 2026 και 2,5% το 2027.
- Επενδύσεις: Αποτελούν τον βασικό κινητήρα με προβλεπόμενη άνοδο 6,8% το 2026 και 8,9% το 2027, υποστηριζόμενες από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF).
- Κατανάλωση και πληθωρισμός: Η ιδιωτική κατανάλωση θα ενισχυθεί κατά 1,6% το 2026, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να σταθεροποιηθεί στο 2,1% φέτος και στο 1,9% το 2027.
Αγορά Εργασίας: Ιστορικά χαμηλά αλλά με «καμπανάκια»
Η βελτίωση στην απασχόληση συνεχίζεται, αλλά εμφανίζονται δομικά προβλήματα που απαιτούν προσοχή:
- Ανεργία: Αναμένεται να υποχωρήσει στο 9,2% το 2026 και στο 8,3% το 2027.
- Το «αγκάθι» των ελλείψεων: Η ΤτΕ προειδοποιεί για σοβαρές ελλείψεις εργατικών χεριών και αναντιστοιχία δεξιοτήτων (skill mismatch), που περιορίζουν τις παραγωγικές δυνατότητες σε κρίσιμους κλάδους.
Οι «ανοιχτές πληγές» και οι διεθνείς απειλές
Πίσω από τους αριθμούς, η έκθεση εντοπίζει σοβαρές εστίες ανησυχίας που θα μπορούσαν να ανατρέψουν τον σχεδιασμό:
- Γεωπολιτική αστάθεια: Οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή επηρεάζουν άμεσα το ενεργειακό κόστος και το διεθνές εμπόριο.
- Κλιματική κρίση: Οι φυσικές καταστροφές αποτελούν άμεση απειλή για τα δημόσια οικονομικά και την αγροτική παραγωγή.
- Καθυστερήσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης: Οποιαδήποτε αργοπορία στην υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης θα στερήσει πολύτιμους πόρους από την οικονομία.
- Δημογραφικό: Η γήρανση του πληθυσμού παραμένει η μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη απειλή για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.
Η συνταγή της θωράκισης: Μεταρρυθμίσεις και πλεονάσματα
Για να διατηρηθεί η αναπτυξιακή τροχιά, η Τράπεζα της Ελλάδος καταθέτει συγκεκριμένες συστάσεις:
- Δημοσιονομική πειθαρχία: Διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων πέριξ του 2% του ΑΕΠ για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους.
- Επιτάχυνση μεταρρυθμίσεων: Έμφαση στην απονομή δικαιοσύνης, την παιδεία και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μέσω της τεχνολογίας.
- Ενίσχυση εξωστρέφειας: Μετατόπιση του μοντέλου προς εξαγωγές αγαθών υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών παραμένει υψηλό.