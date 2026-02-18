Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 481 εκατ. ευρω το 2025 – Τι μέρισμα δίνει

Ισχυρή κερδοφορία, μετά τους φόρους, ύψους €481 εκατ. κατέγραψε η Τράπεζα Κύπρου το 2025, προχωρώντας παράλληλα σε συνολική διανομή μερίσματος ύψους €305 εκατ. προς τους μετόχους. Η επίδοση αυτή στηρίχθηκε στην αποτελεσματική διαχείριση κόστους, την ισχυρή ρευστότητα και την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, το οποίο κατέγραψε σημαντική άνοδο.
Η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι το ποσοστό διανομής («payout ratio») για το 2025 ανέρχεται στο 70%, ποσοστό που αντιστοιχεί στο ανώτατο όριο της πολιτικής διανομής της. Συγκεκριμένα:
Προτείνεται τελικό μέρισμα ύψους €0,50 ανά μετοχή.
Τα βασικότερα μεγέθη της χρήσης είναι:
- Το συνολικό μέρισμα (μαζί με το ενδιάμεσο που πληρώθηκε τον Οκτώβριο) φτάνει τα €0,70 ανά μετοχή και θα πληρωθεί σε μετρητά.
- Η Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) διαμορφώθηκε στο 18,6%, ενώ τα βασικά κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στο €1,10.
- Η Τράπεζα πέτυχε ρεκόρ χορήγησης νέων δανείων ύψους €3 δισ., σημειώνοντας αύξηση 23% σε ετήσια βάση. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη ζήτηση για δάνεια από επιχειρήσεις και στον τομέα διεθνών εργασιών.
- Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 8%, φτάνοντας τα €10,9 δισ..
- Η καταθετική βάση ενισχύθηκε επίσης κατά 8%, ανερχόμενη σε €22,2 δισ..
Η ποιότητα του ισολογισμού βελτιώθηκε περαιτέρω, με το ποσοστό των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) προς δάνεια να υποχωρεί στο 1,2%. Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε στο 21%, ενώ ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας έφτασε το 25,9%. Παράλληλα, η ρευστότητα παραμένει ισχυρή με πλεόνασμα €9,2 δισ. και Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας στο 321%.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος, Πανίκος Νικολάου, δήλωσε πως το 2025 ήταν ακόμα μια χρονιά ισχυρής κερδοφορίας, τονίζοντας ότι η Τράπεζα υπερέβη τον στόχο για αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, επεσήμανε ότι η Κυπριακή οικονομία παραμένει ανθεκτική, με την ανάπτυξη να αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,1% το 2026, ξεπερνώντας τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.