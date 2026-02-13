Άνοιξε το myBusinessSupport για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις φωτιές στη Χίο

0

Αιτήσεις έως 26 Φεβρουαρίου 2026

Άνοιξε χθες, 12 Φεβρουαρίου 2026, η πλατφόρμα myBusinessSupport, με υποστήριξη της ΑΑΔΕ, για τον α’ κύκλο του ειδικού σχήματος στήριξης επιχειρήσεων σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χίου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουνίου και του Αυγούστου 2025.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η διαδικασία αφορά εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ενίσχυση συγκεκριμένων περιπτώσεων επιχειρήσεων που υπέστησαν οικονομικές απώλειες ως έμμεση συνέπεια των πυρκαγιών.

Στην παρούσα φάση καλούνται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι επιχειρήσεις που:

είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025 ,

κατά την , λειτουργούν νομίμως ,

, βρίσκονται σε πληγείσες περιοχές της Χίου,

της Χίου, έχουν υποστεί οικονομικές απώλειες.

Δύο φάσεις, με δεύτερη μέσω νέας ΚΥΑ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το σχήμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις:

Πρώτη φάση (σε εξέλιξη από 12/02/2026): υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Δεύτερη φάση: θα καθοριστούν οι όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής, η μεθοδολογία και η ένταση της ενίσχυσης, καθώς και η διαδικασία υποβολής αίτησης και χορήγησης. Για την ενεργοποίησή της θα εκδοθεί νέα κοινή υπουργική απόφαση μετά τη λήξη της προθεσμίας της πρώτης φάσης.

Η πλατφόρμα για την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα παραμείνει ανοιχτή έως 26 Φεβρουαρίου 2026.

Σε σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σημειώνει ότι η Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την ΑΑΔΕ, συνεχίζει τη στήριξη της οικονομικής ζωής των περιοχών της Χίου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2025.