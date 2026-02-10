Πλεύρης: «Δικηγόροι από ΜΚΟ πήγαν ως συνήγοροι του φερόμενου διακινητή στη Χίο αντί να υποστηρίξουν τους μετανάστες»

0

«Η Αριστερά πήγε στο σημείο με μοναδικό στόχο να συκοφαντήσει γυναίκες και άνδρες του λιμενικού για να επωφεληθεί πολιτικά»

«Τα κόμματα της Αριστεράς δεν τους ενδιαφέρει καθόλου η αλήθεια, τους ενδιαφέρει να συκοφαντήσουν το ελληνικό Λιμενικό. Όπως αντίστοιχα και συγκεκριμένες ΜΚΟ», είπε μεταξύ άλλων ο υπουργός Μετανάστευσης κι Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο Action 24 το βράδυ της Δευτέρας.

Σχολιάζοντας το συμβάν στη Χίο και την υπόθεση του Μαροκινού που κατηγορείται για διακίνηση, ο υπουργός ανέφερε ότι ο ίδιος προβάλλει τον ισχυρισμό πως υπήρξε θύμα, περιγράφοντας διαδρομή από το Μαρόκο προς την Τουρκία και κατόπιν στο πλεούμενο που κατέληξε στη Χίο. Εστίασε επίσης στο γεγονός ότι, όπως υποστήριξε, στην υπεράσπισή του συμμετείχε δικηγόρος που συνδέεται με ΜΚΟ για τα δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών.

«Εγώ είδα ότι πήγε με δύο δικηγόρους. Συνήθως, αυτοί που είναι φουκαράδες τους ορίζει το δικαστήριο συνήγορο. Είδα, όμως το εξής ενδιαφέρον, το οποίο δεν προκύπτει από καμιά ιδιαίτερη έρευνα: Γκούγκλαρα ότι ο ένας από τους δύο δικηγόρους, είναι και μέλος σε ΜΚΟ για τα δικαιώματα των προσφύγων και μεταναστών. Υπάρχει, λοιπόν, μια ΜΚΟ που πάει να κατηγορήσει το Λιμενικό, καθώς στην υπερασπιστική τους γραμμή την ευθύνη τη ρίχνουν εκεί», τόνισε.

Για να αναδείξει το επιχείρημά του, ο κ. Πλεύρης έκανε σύγκριση με υποθετικό περιστατικό κακοποιημένων γυναικών, θέτοντας το ερώτημα ποια θα ήταν η εύλογη στάση σε μια τέτοια περίπτωση. «Να πάει ο δικηγόρος στις κακοποιημένες γυναίκες ή στον φερόμενο ως βιαστή;» αναρωτήθηκε, ενώ αναφέρθηκε και σε παρόμοια υπόθεση που είχε απασχολήσει τη Σάμο.

«Αυτή η ΜΚΟ που σας αναφέρω στη μεγάλη πολιτική εικόνα είναι η Αριστερά», είπε χαρακτηριστικά ο Θάνος Πλεύρης και πρόσθεσε: «Η Αριστερά πήγε στο σημείο χωρίς να την ενδιαφέρει τι έγινε με τα θύματα με μοναδικό στόχο να συκοφαντήσει γυναίκες και άνδρες του λιμενικού για να επωφεληθεί πολιτικά. Αυτό για μένα είναι συκοφαντία», κατέληξε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν υφίστανται στη χώρα ΜΚΟ που, έμμεσα ή άμεσα, διευκολύνουν διακινητές, ο υπουργός το διέψευσε.

«Υπάρχουν ΜΚΟ που ενώ δραστηριοποιούνται για τα δικαιώματα με μεγάλη ευκολία αποδέχονται την ιστορία του φερόμενου διακινητή και πιστεύουν όσα λέει. Όμως, έχει μια πολυτελή υπεράσπιση και η υπερασπιστική γραμμή είναι ότι φταίει το Λιμενικό. Θα το κρίνω ως μια προσπάθεια να στοχοποιηθεί το Λιμενικό», τόνισε.

Για το ζήτημα των παράνομων χώρων λατρείας στην Αθήνα, ο κ. Πλεύρης υπενθύμισε ότι η νομοθεσία προβλέπει ποινή φυλάκισης από δύο έως έξι μήνες για όσους λειτουργούν τέτοιους χώρους χωρίς άδεια, ενώ σε περίπτωση αλλοδαπού προβλέπεται και απέλαση.