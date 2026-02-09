Στουρνάρας: Έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες για να μη θιγεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα από την απόφαση του Αρείου Πάγου για το Νόμο Κατσέλη

0

Τι είπε για το θέμα των δανείων με ελβετικό φράγκο

Την πεποίθησή του ότι έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες προκειμένου να μη θιγεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα από την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον εκτοκισμό των δανείων που είχαν υπαχθεί στο Νόμο Κατσέλη, εξέφρασε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

Όπως ανέφερε, μιλώντας χθες στο ραδιόφωνο της ΕΡΑ, η ΤτΕ αναμένει να καθαρογραφεί η συγκεκριμένη απόφαση διότι «οι λεπτομέρειες παίζουν σημαντικό ρόλο», προσθέτοντας ότι «θέλω να πιστεύω ότι έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες για να μη θιγεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα της χώρας. Όσον αφορά τις ρυθμίσεις για το ελβετικό φράγκο, και εκεί πιστεύω ότι η κυβέρνηση έχει κάνει το καλύτερο για τους δανειολήπτες προστατεύοντας βεβαίως και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Σε κάθε περίπτωση η Τράπεζα της Ελλάδος είναι εδώ ακριβώς για να παράσχει τεχνική βοήθεια στα ζητήματα αυτά».

Απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο η πολιτική κατάσταση θα μπορούσε να επηρεάσει την οικονονομία, ο διοικητής της ΤτΕ ανέφερε ότι «η πολιτική σταθερότητα είναι ίσως το σημαντικότερο άυλο κεφάλαιο που έχει μια χώρα. Διότι σε ένα διεθνές περιβάλλον που ταράσσεται, βλέπετε, από γεωπολιτική αστάθεια, από δασμούς, από εμπορικούς πολέμους, η πολιτική σταθερότητα είναι προϋπόθεση για όλα τα άλλα. Άρα δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα μπορεί αυτό να τεθεί υπό αμφισβήτηση, ένα κεκτημένο δηλαδή που έχουμε, το οποίο μας οδήγησε έξω από την κρίση και κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες».

Αναφερόμενος στις κοινωνικές ανιστότητες, ο κ. Στουρνάρας επεσήμανε ότι είναι μεν ένα από τα βασικότερα προβλήματα της χώρας, ωστόσο, όπως εκτίμησε, «πάμε καλά», υπογραμμίζοντας χαρακτηρισιτκά ότι «κάθε χρόνο και οι κοινωνικές ανισότητες βελτιώνονται. Παρακολουθούμε ακόμα κι αυτά τα στοιχεία στην Τράπεζα της Ελλάδος, άρα πηγαίνουμε καλύτερα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, όπως δεν πρέπει να ξεχνάμε που είχαμε βρεθεί 10 χρόνια πριν».