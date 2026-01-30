ΑΑΔΕ: Οι ενισχύσεις από το Mέτρο 23 δεν προσμετρώνται στο όριο μετάταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ

0

Διαγράφονται και επιστρέφονται πρόστιμα σε αγρότες

Με νομοθετική διάταξη που θα κατατεθεί στη Βουλή, ρυθμίζεται ρητά ότι η ενίσχυση στο πλαίσιο του Μέτρου 23 που έλαβαν οι αγρότες οι οποίοι έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, δεν υπολογίζεται στο όριο των επιδοτήσεων της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 5144/2024. Κατά συνέπεια, δεν θα μετατάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, μόνο λόγω της είσπραξης της ενίσχυσης αυτής.

​Όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση την οποίαν εξέδωσαν το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αγρότες του ειδικού καθεστώτος του αρ. 48 του Κώδικα ΦΠΑ ( ν. 5144/2024) οι οποίοι ήδη μετατάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς εκ του λόγου αυτού, δύνανται να ενταχθούν εκ νέου στο ειδικό καθεστώς αγροτών με δήλωση μεταβολών, που υποβάλλεται εμπρόθεσμα στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ "Τα Αιτήματά μου", από την Τρίτη 3/2 μέχρι και την Παρασκευή 27/2/2026.

Με νεότερη ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, θα υποδειχθεί η ακριβής διαδρομή υποβολής της εν λόγω δήλωσης στην πλατφόρμα "Τα Αιτήματά μου".

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, πρόστιμα πο​υ τυχόν επιβληθ​ούν για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης ένταξης στο κανονικό καθεστώς, στο μεσοδιάστημα μέχρι την ψήφιση της σχετικής διάταξης, δεν οφείλονται και εφόσον έχουν καταβληθεί θα επιστραφούν.