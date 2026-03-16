Online μεταφορά συντελεστή δόμησης – Πρεμιέρα για την Ψηφιακή Τράπεζα Γης – Με ποιους δικαιούχους ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή

Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής καταχώρισης παλαιών τίτλων μέσω της νέας πλατφόρμας

Κατηγορία Στοιχεία εφαρμογής Διάρκεια πιλοτικής λειτουργίας 4 μήνες Ποσοστό κάλυψης επικράτειας 80% Πύλη εισόδου gov.gr Φορέας υλοποίησης Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Σε πιλοτική λειτουργία τίθεται από σήμερα η Ψηφιακή Τράπεζα Γης, ανοίγοντας τον δρόμο για την ενεργοποίηση της διαδικασίας Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ) μέσω ενός σύγχρονου ψηφιακού συστήματος. Η είδηση αφορά την έναρξη του πρώτου επιχειρησιακού σταδίου που διασφαλίζει διαφάνεια και ταχύτητα, επιλύοντας μια θεσμική εκκρεμότητα δεκαετιών για το δομημένο περιβάλλον. Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) προχωρά στην αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών που κρατούσαν εγκλωβισμένο το συγκεκριμένο αναπτυξιακό εργαλείο.

Η διαδικασία καταχώρισης

Η πιλοτική εφαρμογή, διάρκειας τεσσάρων μηνών, καθορίστηκε με κοινή υπουργική απόφαση που υπέγραψαν ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς. Στο σύστημα καταχωρίζονται τίτλοι που βρίσκονται σε ισχύ και διαθέτουν υπόλοιπο δόμησης, βάσει των νόμων 880/1979, 2300/1995 και 3044/2002. Η μεταφορά συντελεστή αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την προστασία διατηρητέων κτιρίων και την ορθολογική χωρική ανάπτυξη.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και ΖΥΣ

Η μεταρρύθμιση εντάσσεται στο πρόγραμμα πολεοδομικών μεταρρυθμίσεων Κωνσταντίνος Δοξιάδης, το οποίο περιλαμβάνει τη δημιουργία Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ). Η διαδικασία υλοποιείται μέσω του gov.gr με τη συμμετοχή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ). Η πλατφόρμα διασυνδέεται με το φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το Ελληνικό Κτηματολόγιο και το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), διασφαλίζοντας την αξιοπιστία των δεδομένων.