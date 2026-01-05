Με πτώση 0,17% έκλεισε το Χρηματιστήριο

0

Στα 217,73 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, εν μέσω ανοδικού κλίματος στις διεθνείς αγορές, παρά την κρίση στην Βενεζουέλα, την οποία ουσιαστικά αγνόησαν σε μεγάλο βαθμό.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.154,40 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,17%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.162,61 μονάδες (+0,21%) και κατώτερη τιμή στις 2.143,58 μονάδες (-0,67%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 217,73 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 32.350.640 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,19%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,74%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+4,23%), των ΕΛΠΕ (+3,52%), της Κύπρου (+1,45%), της Eurobank (+1,42%), της Aegean Airlines (+1,38%) και της Alpha Bank (+1,27%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-2,46%), της Aktor (-2,02%), της ΔΕΗ (-1,99%), της Motor Oil (-1,27%) και του ΔΑΑ (-1,19%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 8.046.953 και 6.205.772 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 43,31 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 28,53 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 66 μετοχές, 50 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Attica Holdings (+9,24%) και Ευρώπη Holdings (+8,50%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Frigoglass (-9,98%) και Προοδευτική (-5,62%).