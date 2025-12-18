Κεφαλαιαγορά 2.0: Η Ελλάδα περνά από τη μεταρρύθμιση στην πράξη

0

Αναπτύχθηκε εκτενής και ουσιαστική συζήτηση γύρω από τις μεταρρυθμίσεις

Με ουσιαστικές παρεμβάσεις, υψηλό επίπεδο συζήτησης και ενεργή συμμετοχή στελεχών της αγοράς, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το συνέδριο του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών & Επιχειρηματικότητας (ΣΑΕΕ) με τίτλο «Κεφαλαιαγορά 2.0: Η Χρηματιστηριακή Μεταρρύθμιση στην Πράξη», υπό την αιγίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Στόχος της ημερίδας ήταν η αποτύπωση των εξελίξεων στην ελληνική κεφαλαιαγορά, η πρακτική διάσταση της χρηματιστηριακής μεταρρύθμισης και η ανάδειξη των ευκαιριών, αλλά και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στο σύγχρονο ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του ΣΑΕΕ κ. Σίμος Αναστασόπουλος υπογράμμισε ότι η ελληνική κεφαλαιαγορά βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο μετάβασης, επισημαίνοντας πως η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της χώρας δημιουργεί νέες δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων και πρόσβασης σε ώριμες αγορές. Παράλληλα, τόνισε ότι η νέα πραγματικότητα προϋποθέτει σαφείς στρατηγικές, αυξημένη ανταγωνιστικότητα και υψηλότερα πρότυπα διαφάνειας και εταιρικής διακυβέρνησης, ώστε η αγορά κεφαλαίου να λειτουργήσει ως ουσιαστικός μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κα. Βασιλική Λαζαράκου ανέδειξε τη σημασία της προστασίας των επενδυτών, της ενίσχυσης της διαφάνειας και της συνεπούς εφαρμογής των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης. Όπως σημείωσε, σε ένα περιβάλλον ταχέων τεχνολογικών και κανονιστικών εξελίξεων, ζητήματα όπως η κυβερνοασφάλεια, τα κριτήρια ESG και ο εσωτερικός έλεγχος αποκτούν καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της βιώσιμης λειτουργίας της αγοράς κεφαλαίου.

Κατά τη διάρκεια των θεματικών πάνελ, αναπτύχθηκε εκτενής και ουσιαστική συζήτηση γύρω από τις μεταρρυθμίσεις στην κεφαλαιαγορά και τις αλλαγές που εισάγει ο πρόσφατα ψηφισμένος νόμος για την ενίσχυση του θεσμικού της πλαισίου. Οι ομιλητές ανέλυσαν τις πρακτικές επιπτώσεις του νέου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στις αγορές κεφαλαίου, στην ενίσχυση της ελκυστικότητας των χρηματοοικονομικών τίτλων και στη δημιουργία πιο ευέλικτων και λειτουργικών διαδικασιών για τις εισηγμένες και υποψήφιες προς εισαγωγή εταιρείες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ρυθμίσεις που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της άντλησης κεφαλαίων, στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εταιρικών ομολόγων και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών μέσω εκσυγχρονισμένων κανόνων διαφάνειας και εποπτείας. Παράλληλα, αναδείχθηκε ο ρόλος της κεφαλαιαγοράς στη στήριξη βιώσιμων επενδύσεων και σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων, σε πλήρη εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Οι παρεμβάσεις κατέδειξαν ότι η επιτυχής εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων δεν αφορά μόνο τη νομοθετική προσαρμογή, αλλά απαιτεί σταθερό και προβλέψιμο θεσμικό περιβάλλον, αποτελεσματική εποπτεία και ενεργό συμμετοχή όλων των φορέων της αγοράς.

Στο συνέδριο συμμετείχαν οι: Σίμος Αναστασόπουλος, Βασιλική Λαζαράκου, Ιωάννα Βλάχου, Κωνσταντίνος Βουτεράκος, 'Αρις Καρυτινός, Κωνσταντίνα Νικολάου, Μάριος Μπαχάς, Δημήτριος Τσιμπανούλης, Νατάσα Στάμου, Θεόδωρος Ρακιντζής, Τάσος Ουρεϊλίδης, Ανέστης Ντόκας, Πάρις Πάτσης, Ευστράτιος Σαραντινός, Αγαμέμνων Κοτρόζος, Χριστίνα Ταρνανίδου, Σμαράγδα Ρηγακου.

Η ελληνική κεφαλαιαγορά δεν αποτελεί μόνο έναν μηχανισμό άντλησης κεφαλαίων, αλλά ένα κρίσιμο εργαλείο ενίσχυσης της διαφάνειας, της εξωστρέφειας και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Οι τοποθετήσεις των ομιλητών κατέδειξαν πως η επιτυχής μετάβαση στη «Κεφαλαιαγορά 2.0» προϋποθέτει σταθερό θεσμικό πλαίσιο, αποτελεσματική εποπτεία και ενεργό συμμετοχή όλων των φορέων της αγοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΣΑΕΕ επαναβεβαίωσε τον ρόλο του ως γέφυρα μεταξύ επιχειρηματικότητας, θεσμών και αγοράς, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο για το μέλλον της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.