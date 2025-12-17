IRIS Παντού: Από σύνθημα στην πράξη – 120 εκατ. συναλλαγές αξίας 11 δισ. ευρώ και η Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης

0

Τα επόμενα βήματα

Πρώτη στην Ευρώπη με καθολική αποδοχή αμέσων πληρωμών σε όλα τα σημεία πώλησης αναδεικνύεται η Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η ΔΙΑΣ, με αφορμή την παρουσίαση του εθνικού έργου «IRIS Παντού», που φέρνει τις άμεσες πληρωμές Account to Account σε κάθε φυσικό και ηλεκτρονικό σημείο πώλησης στην Ελλάδα.

Στην διάρκεια της παρουσίασης η διευθύνουσα σύμβουλος των Διατραπεζικών Συστημάτων ΔΙΑΣ ΑΕ, Σταυρούλα Καμπουρίδου, που συμπληρώνει 5 χρόνια εντυπωσιακής ανάπτυξης στο τιμόνι της ΔΙΑΣ, απευθυνόμενη στους δημοσιογράφους, ανέδειξε τον ρόλο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ως κρίσιμου κρίκου στην αλυσίδα των πληρωμών, σημειώνοντας ότι η ενημέρωση, η κατανόηση και η εμπιστοσύνη αποτελούν προϋπόθεση για να μετατραπεί κάθε εθνική υποδομή σε καθημερινή πρακτική για πολίτες και επιχειρήσεις.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την ΔΙΑΣ ΑΕ το IRIS, η διατραπεζική υπηρεσία άμεσης μεταφοράς χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό (Αccount-to-Account), είναι από την 1η Δεκεμβρίου διαθέσιμο σε όλα τα φυσικά σημεία συναλλαγής (POS) και σε όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα της χώρας, ολοκληρώνοντας το έργο «IRIS Παντού».

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ανακοινώθηκαν επιβεβαιώνουν στην πράξη τα εντυπωσιακά βήματα που έχουν γίνει στην διάρκεια της τελευταίας τετραετίας και έχουν οδηγήσει την Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης στο συγκεκριμένο τομέα

Ειδικότερα η ΔΙΑΣ έχει εξελιχθεί σε έναν πάροχο υπηρεσιών πληρωμών πανευρωπαϊκών προδιαγραφών και σε τεχνολογικό πυλώνα του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στρατηγικά προτάγματα της εταιρείας αποτελούν η σταθερότητα, η καινοτομία και η αξιοπιστία. Εντός του 2025, μέσω των διατραπεζικών υπηρεσιών της ΔΙΑΣ εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν 540 εκατ. συναλλαγές, συνολικής αξίας 520 δισ. ευρώ

IRIS: Ένα ενιαίο οικοσύστημα άμεσων πληρωμών

Το IRIS αποτελεί την ελληνική υπηρεσία άμεσων πληρωμών και περιλαμβάνει:

* IRIS P2P: πληρωμές από άτομο σε άτομο

* IRIS P2Pro: πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις

* IRIS Commerce: πληρωμές σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα

«IRIS Παντού» - Το νέο μεγάλο milestone

Από την 1η Δεκεμβρίου 2025, το IRIS Commerce είναι διαθέσιμο σε κάθε POS και σε κάθε e shop στην Ελλάδα. Σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν σούπερ μάρκετ, εστιατόρια και φαρμακεία καταγράφουν τις υψηλότερες συναλλαγές IRIS Commerce στο φυσικό σημείο. Η Ελλάδα καθίσταται πλέον η πρώτη χώρα στην Ευρώπη με καθολική αποδοχή άμεσων πληρωμών Account to Account σε όλα τα σημεία πώλησης, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Το IRIS σε αριθμούς

* Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου, οι άμεσες πληρωμές αντιπροσωπεύουν 40% των μεταφορών πίστωσης στην Ελλάδα (IP ratio), ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (26,4%).

* Έως το τέλος του 2025 αναμένονται 120 εκατ. συναλλαγές IRIS συνολικής αξίας Euro11 δισ., εκ των οποίων 4,5 δισ. ευρώ μέσω IRIS Commerce.

* 4,25 εκατ. εγγεγραμμένοι χρήστες IRIS P2P, με έως 500.000 συναλλαγές ημερησίως.

* 580.000 επαγγελματίες στο IRIS P2Pro με έως 15.000 συναλλαγές ημερησίως. Δημοφιλέστερες κατηγορίες επαγγελματιών τους: φυσικοθεραπευτές, οδοντιάτρους, δερματολόγους και μηχανικούς

* Παρουσία σε 1,2 εκατ. POS και 70.000 e shops μέσω IRIS Commerce.

Τι αλλάζει για εμπόρους και καταναλωτές

Όπως επισημάνθηκε στη διάρκεια της παρουσίασης για τους εμπόρους οι αλλαγές θα φέρουν ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα: Ανταγωνιστική τιμολόγηση σε σχέση με άλλους τρόπους πληρωμής, ποιότητα υπηρεσίας διασφαλισμένη από τη ΔΙΑΣ, με ένα ελληνικό προϊόν και άμεση πίστωση (υλοποίηση εντός 2026)

Σημαντικές θα είναι και οι διευκολύνσεις και τα οφέλη για τους καταναλωτές. Εύκολες πληρωμές μέσω mobile banking, ιδιαίτερα για online αγορές, αμεση εκτέλεση και επιβεβαίωση συναλλαγών, με ένα Ελληνικό, ασφαλές προϊόν με μηδενικά ποσοστά απάτης. Επίσης με μια κοινή εμπειρία πληρωμής παντού, από μικρά καταστήματα έως μεγάλες αλυσίδες και e-shops

Η «κοινή λογική» IRIS Commerce & RF/QR με απλά λόγια-Τι πρέπει να γνωρίζουν έμποροι - καταναλωτές

* Το IRIS Commerce και η υπηρεσία RF/QR της ΔΙΑΣ βασίζονται στη λογική του σκαναρίσματος QR code για την υλοποίηση της πληρωμής.

* Παρότι πρόκειται για διακριτές υπηρεσίες με διαφορετική λειτουργική υλοποίηση, μοιράζονται μια κοινή φιλοσοφία: απλή, γρήγορη και οικεία εμπειρία για τον χρήστη.

* Η αξιοποίηση του QR ως entry point μειώνει την πολυπλοκότητα για τον καταναλωτή και ενισχύει την υιοθέτηση ψηφιακών πληρωμών.

* Η κοινή λογική QR επιβεβαιώνει τη συνέπεια της ΔΙΑΣ στον σχεδιασμό καινοτόμων υπηρεσιών πληρωμών.

IRIS Commerce & IRIS P2Pro - βασικές διαφορές

* IRIS P2Pro: αφορά πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες/ ατομικές επιχειρήσεις

* IRIS Commerce: αφορά πληρωμές προς επιχειρήσεις με νομική προσωπικότητα

Ενεργοποίηση υπηρεσίας

* IRIS P2Pro: απαιτείται ενεργοποίηση από πελάτη και επαγγελματία στην τράπεζα επιλογής τους

* IRIS Commerce: δεν απαιτείται εγγραφή από τον πληρωτή - αρκεί η χρήση mobile banking

Όρια συναλλαγών

* IRIS P2Pro: Ο κάθε ιδιώτης μπορεί να πληρώσει έως 500Euro την ημέρα προς ελεύθερους επαγγελματίες/ατομικές επιχειρήσεις (σύντομα αύξηση σε Euro1.000)

*IRIS Commerce: Δεν υπάρχει όριο ποσού ούτε για τον πελάτη, ούτε για την επιχείρηση

Τεχνολογική ουδετερότητα και ρόλος της Πολιτείας

Η Πολιτεία, μετά την καθιέρωση της υποχρεωτικής αποδοχής καρτών μέσω POS, προχώρησε την περίοδο 2024-2025 σε στοχευμένες παρεμβάσεις για τις άμεσες πληρωμές, εφαρμόζοντας την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας: οι κάρτες παραμένουν, οι άμεσες πληρωμές προστίθενται και οι επιλογές για πολίτες και επιχειρήσεις διευρύνονται.

Το μέλλον του IRIS-Τα επόμενα βήματα-Αυξάνονται τα όρια

Όπως ανακοινώθηκε η ΔΙΑΣ προχωρά σε περαιτέρω βελτιστοποίηση της εμπειρίας χρήστη, αύξηση ορίων (1.000 ευρώ και 1.000 ευρώ) στις υπηρεσίες P2P και P2Pro στις 15/1/2026 και ένταξη του IRIS στο ευρωπαϊκό δίκτυο EuroPA, αρχικά με την υπηρεσία P2P, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026. Το IRIS Παντού δεν αποτελεί απλώς ένα νέο μέσο πληρωμής, αλλά ένα ακόμη βήμα προς μια κοινή ελληνική ψηφιακή "γλώσσα πληρωμών", για πολίτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Από την παρουσίαση των στοιχείων ένα είναι το βασικό συμπέρασμα. Ότι το «IRIS Παντού» δεν αποτελεί πλέον μια άσκηση επί χάρτου. Εξελίσσεται σε μετρήσιμη και λειτουργική πραγματικότητα, με μεγέθη που ξεπερνούν ακόμη και τις προσδοκίες και επιβεβαιώνουν ότι η καθολική αποδοχή δεν αποτελεί εξαγγελία, αλλά καταγεγραμμένο γεγονός. Η Ελλάδα, πρώτη στην Ευρώπη, αποδεικνύει στην πράξη ότι οι άμεσες πληρωμές δεν ανήκουν στο μέλλον, αλλά συνιστούν ήδη βασικό εργαλείο της σύγχρονης οικονομικής δραστηριότητας.