Η Ελλάδα ξεχωρίζει στις ασφαλείς συναλλαγές-πληρωμές στην ΕΕ

Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι απάτες με ηλεκτρονικό χρήμα

Καλύτερες επιδόσεις από το μέσο όρο της ΕΕ κατέγραψε η Ελλάδα το 2024 όσον αφορά τόσο τα περιστατικά όσο και την αξία απατηλών συναλλαγών σε μεταφορές πίστωσης, άμεσες χρεώσεις, κάρτες πληρωμών και αναλήψεις μετρητών. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι απάτες με ηλεκτρονικό χρήμα (π.χ. προπληρωμένες κάρτες), όπου όμως η αξία των εν λόγω απατηλών συναλλαγών στην Ελλάδα ήταν μόλις 265.648 ευρώ σε σύνολο 101,942 εκατ. ευρώ στην ΕΕ.

Όπως σημειώνουν πηγές της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, η Ελλάδα εξακολουθεί να διακρίνεται θετικά στις ασφαλείς συναλλαγές με όλα τα μέσα πληρωμών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, το 2024:

* Στις μεταφορές πίστωσης, τα ποσοστά απάτης στην Ελλάδα ήταν μόλις 0,001% όσο ακριβώς και ο μέσος όρος της ΕΕ. Η αξία τους διαμορφώθηκε σε 12,168 εκατ. ευρώ σε σύνολο 2,52 δισ. ευρώ στην ΕΕ. Αριθμητικά, σημειώθηκαν 5.032 απατηλές συναλλαγές ή ποσοστό 0,001% του συνόλου έναντι 1.164.217 ή 0,002% στην ΕΕ. Τα υψηλότερα ποσοστά απατηλών συναλλαγών σε αξία καταγράφηκαν στην Σλοβενία με 0,006% και σε όρους πλήθους στη Λιθουανία με 0,015%.

* Στις άμεσες χρεώσεις, τα ποσοστά απάτης στην Ελλάδα ήταν μηδενικά, έναντι 0,001% στην ΕΕ όπου οι συγκεκριμένες απατηλές συναλλαγές έφτασαν σε αξία τα 112,1 εκατ. ευρώ. Το πλήθος των απατηλών συναλλαγών άμεσης χρέωσης στην ΕΕ ήταν 73.935 και στην Ελλάδα μηδέν. 13 χώρες κατέγραψαν μηδενικά ποσοστά απάτης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, την ώρα που τα υψηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στην Γαλλία (περισσότερες από 52.000 απατηλές συναλλαγές) και στη Γερμανία σε όρους αξίας (72,2 εκατ. ευρώ).

* Στις κάρτες πληρωμών, το ποσοστό απατηλών συναλλαγών στην Ελλάδα (0,017%) είναι σχεδόν στο μισό του μέσου όρου της Ε.Ε (0,033%), η αξία τους ανήλθε σε 11,33 εκατ. ευρώ έναντι 1,294 δισ. ευρώ στην ΕΕ. Το πλήθος τους στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 211.974 (ποσοστό 0,009%) έναντι 17.059.163 (ποσοστό 0,015%) στην ΕΕ. Στη Γαλλία καταγράφηκε το υψηλότερο πλήθος απατηλών συναλλαγών (7,1 εκατ. συναλλαγές) αλλά και η υψηλότερη αξία (484 εκατ. ευρώ), μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

* Στις αναλήψεις μετρητών τα ποσοστά απατηλών συναλλαγών στην Ελλάδα (0,003%) είναι στο ένα τρίτο του ευρωπαϊκού μέσου όρου (0,010%) με την αξία τους στο 1,13 εκατ. ευρώ (135,74 εκατ. ευρώ στην ΕΕ). Το πλήθος των απατηλών συναλλαγών αναλήψεων μετρητών στην Ελλάδα ανήλθε σε 2.363 (ποσοστό 0,002%) έναντι 373.554 (ποσοστό 0,005%) στην ΕΕ. Η Δανία παρουσίασε τα υψηλότερα ποσοστά σε όρους αξίας απατηλών συναλλαγών (0,070%) και ακολουθεί η Γαλλία (0,033%). Τα υψηλότερα ποσοστά σε όρους πλήθους απατηλών συναλλαγών σημειώθηκαν και πάλι στη Γαλλία με 0,012%.

* Στις απατηλές συναλλαγές με ηλεκτρονικό χρήμα, το ποσοστό απάτης στην Ελλάδα ανήλθε σε 0,055% έναντι 0,018% στην ΕΕ με την αξία τους στα 265.648 ευρώ έναντι 101,94 εκατ. ευρώ στην ΕΕ. Το πλήθος των απατηλών συναλλαγών με ηλεκτρονικό χρήμα, ανήλθε σε 8.509 έναντι 968.945 στην ΕΕ με το ποσοστό στο 0,028% στη χώρα μας έναντι 0,011% στην ΕΕ. Το Λουξεμβούργο κατέγραψε την υψηλότερη αξία απατηλών συναλλαγών της συγκεκριμένης κατηγορίας (45,3 εκατ. ευρώ ή 0,08%) ενώ στην Ελλάδα σημειώθηκε το υψηλότερο ποσοστό στο πλήθος (0,028% με την αξία τους στα 265.648 ευρώ).

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου, η συνολική αξία της απάτης στις πληρωμές στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, αυξήθηκε σε 4,2 δισ. ευρώ το 2024 από 3,5 δισ. ευρώ το 2023 και 3,4 δισ. ευρώ το 2022 ενώ το ποσοστό απάτης παρέμεινε σταθερό σε περίπου 0,02% της συνολικής αξίας των συναλλαγών.

Η έκθεση καλύπτει τα στοιχεία για την περίοδο 2022-2024 και επιβεβαιώνει ότι η υποχρέωση για ισχυρή επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη(SCA), που θεσπίστηκε το 2020, έχει συμβάλει στη μείωση των επιπέδων απάτης.