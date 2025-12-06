Έρευνα International Living: Η Ελλάδα κορυφαίος προορισμός για μόνιμη κατοικία συνταξιούχων του εξωτερικού

0

Η Ελλάδα αναδείχθηκε στην 1η θέση διεθνώς ως προορισμός για συνταξιούχους που θέλουν να ζήσουν σε άλλη χώρα. Αυτό προκύπτει από την ετήσια έρευνα του περιοδικού International Living, που αξιολογεί χώρες που επιλέγουν να μετεγκατασταθούν οι συνταξιούχοι με κριτήρια όπως το κόστος, η υγεία, το κλίμα, η ποιότητα ζωής κ.ά.

Αυτή η πρωτιά ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στη silver economy -η οικονομία που αφορά προϊόντα και υπηρεσίες για ηλικιωμένους και συνταξιούχους- και επιβεβαιώνει ότι οι συνθήκες ζωής στη χώρα μας προκρίνονται από ανθρώπους που έχουν σύγκριση εμπειριών από τη χώρα τους και επιλέγουν να έλθουν να ζήσουν στην Ελλάδα.

Στην έρευνα σημειώνεται, μεταξύ άλλων, ότι η Ελλάδα είναι ένα μαγευτικό μείγμα από ηλιόλουστα νησιά, επιβλητικά βουνά, ζωντανές πόλεις και διαχρονικές παραδόσεις. Τυλιγμένη στη ζεστή αγκαλιά του Αιγαίου, είναι ζωντανή, φιλόξενη και γεμάτη εκπλήξεις: Ήταν η πρώτη δημοκρατία στον κόσμο, που χρονολογείται από τον 5ο αιώνα π.Χ.

«Είτε είστε επισκέπτης για λίγο είτε επίδοξος μόνιμος κάτοικος, η Ελλάδα τα έχει όλα: Εξαιρετικό καιρό όλο τον χρόνο, οικονομικά καταλύματα, υπέροχο φαγητό, φιλικούς ανθρώπους και απίστευτη ιστορία. Κάθε γωνιά της χώρας αποπνέει μία χαλαρή ποιότητα ζωής και η λίστα με τα μέρη που "πρέπει να δεις" είναι τεράστια: Αθήνα, Κρήτη, Δελφοί, Ολυμπία, Σαντορίνη, Σκιάθος, Μετέωρα, Ρόδος και Κέρκυρα είναι μόνο η αρχή», τονίζεται.

Για πολλούς επισκέπτες, τα λιγότερο γνωστά μέρη της Ελλάδας αφήνουν τις πιο δυνατές εντυπώσεις. Μερικές από τις πιο αγαπημένες αναμνήσεις περιλαμβάνουν μία ημερήσια εκδρομή στο εντυπωσιακό Φαράγγι Θερίσου στη δυτική Κρήτη, κολύμπι με μάσκα στα διάφανα νερά της Σκοπέλου και απόλαυση λαζανιών με αστακό καθώς ο κόκκινος ήλιος έδυε πάνω από τη χερσόνησο της Χαλκιδικής. «Όπου κι αν πάτε στην Ελλάδα, υπάρχουν νέα μονοπάτια να ανακαλύψετε, νέοι φίλοι να γνωρίσετε, νέα θαύματα να δείτε και νέες δραστηριότητες να δοκιμάσετε», αναφέρεται.

Η Ελλάδα εδώ και χρόνια είναι μαγνήτης για τους τουρίστες, αλλά είναι αρκετά μεγάλη ώστε να βρίσκουν πάντα τον δικό τους "παράδεισο" μακριά από τα πλήθη. Ακόμα και στο αποκορύφωμα του καλοκαιριού, όταν τα νησιά, οι παραλίες και οι αρχαιολογικοί χώροι γεμίζουν επισκέπτες, υπάρχουν ανεξερεύνητοι προορισμοί που προσφέρουν χαλάρωση.

Στην έρευνα επισημαίνεται ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο ήλιος, θάλασσα, ούζο και αιωνόβια μνημεία. Η χώρα διαθέτει, επίσης, «ζωντανά» χιονοδρομικά κέντρα, εστιατόρια παγκόσμιας κλάσης, πλούσια άγρια ζωή (συμπεριλαμβανομένων δελφινιών, καρέτα-καρέτα, αρκούδων, λύκων, κ.ά.), καθώς και αρκετά δάση, λίμνες και φαράγγια για τους λάτρεις της πεζοπορίας. Εξάλλου και οι λάτρεις των πόλεων δεν θα μείνουν παραπονεμένοι, με πλήθος μουσείων, καφέ και πλακόστρωτων δρόμων ιδανικών για βόλτες.