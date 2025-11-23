Κεραμέως: Διαθέσιμη από τη Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ

Οι πολίτες θα μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα για να δουν το εάν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης
«Αύριο, αντί για το τέλος του μήνα, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ από το υπουργείο Εργασίας και τον e-ΕΦΚΑ, όπως ήδη ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός».
Αυτό αναφέρει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με τους χαμηλοσυνταξιούχους.
Η κ. Κεραμέως σημειώνει επίσης ότι, από αύριο, θα βρίσκεται στην υπηρεσία των πολιτών στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ ηλεκτρονική πλατφόρμα για προσωποποιημένη ηλεκτρονική ενημέρωση σχετικά με το εάν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω ενίσχυσης.