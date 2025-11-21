Αυξημένο δανεισμό και πρόωρη αποπληρωμή χρέους προβλέπει η δανειακή στρατηγική του Δημοσίου για το 2026

0

Τι δείχνουν τα στοιχεία του Κρατικού Προϋπολογισμού που παρουσίασε ο Κ. Πιερρακάκης

Σε μεγαλύτερο δανεισμό αλλά και πρόωρη εξόφληση δανείων από τα Μνημόνια θα προχωρήσει το Δημόσιο το 2026.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Κρατικού Προϋπολογισμού που κατάθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο καθαρός δανεισμός του Δημοσίου για το 2026 θα φθάσει τα 13 δισ. ευρώ από περίπου 8 δισ. ευρώ που ήταν φέτος. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά αφενός τις υψηλότερες ταμειακές χρηματοδοτικές ανάγκες του Δημοσίου, οι οποίες υπολογίζεται να φθάσουν τα 30,1 δισ. ευρώ το 2026, από 14,08 δισ. ευρώ φέτος, και τα ποσά που θα διατεθούν τη νέα χρονιά για την πρόωρη αποπληρωμή Χρέους. Υπενθυμίζεται ότι το 2025 το Ελληνικό Δημόσιο διέθεσε περίπου 5,3 δισ. ευρώ για την πρόωρη αποπληρωμή διακρατικών δανείων (GLF) καθώς στόχος της κυβέρνησης είναι τα δάνεια αυτά να εξοφληθούν έως το 2031.

Όσον αφορά στο πρόγραμμα δανεισμού του Δημοσίου για τη νέα χρόνια τα στοιχεία του Προϋπολογισμού δείχνουν ότι ο μακροπρόθεσμος δανεισμός θα φθάσει τα 12,7 δισ. ευρώ από 11 δισ. ευρώ το 2025. Με τον δανεισμό αυτό αλλά και με τη χρήση μέρος του «μαξιλαριού» (ρευστά διαθέσιμα), ύψους 18,4 δισ. ευρώ, θα καλυφθούν οι ταμειακές χρηματοδοτικές ανάγκες του Δημοσίου τη νέα χρονιά. Για τον ίδιο σκοπό πέρυσι το Δημόσιο είχε χρησιμοποιήσει διαθέσιμα μόνο 3 δισ. ευρώ.

Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός του Δημοσίου και το 2026 θα καλυφθεί στο μεγαλύτερο μέρος του με προσφυγή στις αγορές. Η δανειακή στρατηγική τού Δημοσίου για τη νέα χρονιά προβλέπεται να είναι περιορισμένη. Συγκεκριμένα, η στόχευση της δανειακής στρατηγικής συνίσταται στη διασφάλιση της συνεχούς εκδοτικής παρουσίας του Ελληνικού Δημοσίου στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, στην περαιτέρω παροχή εκδόσεων υψηλής ρευστότητας με διατήρηση κατά το δυνατόν της ήδη εκτεταμένης φυσικής ωρίμανσής τους, στη μείωση των περιθωρίων δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και στην επιπρόσθετη διασφάλιση της συνέπειας του Ελληνικού Δημοσίου ως κρατικού εκδότη με χαρακτηριστικά χώρας της Ευρωζώνης.

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο των ευκαιριών που παρέχονται στο βραχυχρόνιο τμήμα της ευρωπαϊκής καμπύλης, θα αξιοποιηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό οι υφιστάμενες θέσεις και τα χαρακτηριστικά του ελληνικού χαρτοφυλακίου δημόσιου χρέους. Τέλος, θα συνεχιστεί η πολιτική πρόωρων αποπληρωμών χρέους με χρήση και μέρους των ταμειακών διαθεσίμων - και συγκεκριμένα η αποπληρωμή των δανείων που προέρχονται από τον επίσημο τομέα, περιλαμβανομένων των διμερών δανείων με τις χώρες της Ευρωζώνης. Κύριος στόχος είναι η αποπληρωμή των εν λόγω διμερών δανείων μία δεκαετία νωρίτερα από την τελική ημερομηνία λήξης τους, ήτοι το αργότερο έως το 2031, ούτως ώστε το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης να μειωθεί τόσο ως απόλυτο μέγεθος όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Όπως υπογράμμισε χθες ο κ. Πιερρακάκης, «η πρόωρη αποπληρωμή χρέους ενισχύει τη βιωσιμότητά του, μας δίνει μεγαλύτερη ευελιξία, μειώνει το κόστος δανεισμού και ίσως το πιο σημαντικό, μας επιτρέπει να ανακτούμε την οικονομική κυριαρχία την οποία είχαμε χάσει για πολλά χρόνια».

Πάντως σε απόλυτα μεγέθη το Δημόσιο Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης πρόκειται να μειωθεί το 2026 κατά 3,5 δισ. ευρώ στα 359,3 δισ. ευρώ από 362,8 δισ. ευρώ το 2025.

Για το 2026, το ύψος των χρεολυσίων που προβλέπει ο Προϋπολογισμός για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους συμπεριλαμβανομένων των δανείων του Μνημονίου από τον EFSF (εξαιρουμένων των Εντόκων Γραμματίων), υπολογίζεται σε περίπου 8,5 δισ. ευρώ από 5,5 δισ. ευρώ που ήταν το 2025. Το Δημόσιο Χρέος (Γενικής Κυβέρνησης) θα επιβαρυνθεί με 6,7 δισ. ευρώ από 3,4 δισ. ευρώ το 2025, τα οποία αντιπροσωπεύουν τα δάνεια σε επιχειρήσεις από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.