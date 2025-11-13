Επιστρέφει φόρους ακινήτων από το 2014 η ΑΑΔΕ

0

Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν αναδρομικά

Τα ποσά ΕΝΦΙΑ που πλήρωσαν κατά την εξαετία 2014-2019 θα λάβουν πίσω από την εφορία χιλιάδες ιδιοκτήτες επαγγελματικών ακινήτων. Με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ επιστρέφονται ποσά ΕΝΦΙΑ για ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των ετών 2014-2019, όπως προβλέπει ο Νόμος 5193/2025 που ψηφίστηκε στις αρχές του έτους.

Με ειδική διάταξη (άρθρο 210), επιτράπηκε -κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί παραγραφής- η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων έως και την 30ή Ιουνίου 2025 για όσους δεν είχαν δηλώσει την ιδιοχρησιμοποίηση των ακινήτων τους.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι η δυνατότητα αυτή αφορά αποκλειστικά όσους απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ βάσει του άρθρου 3 του ν.4223/2013, δηλαδή φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ιδιοχρησιμοποιούν ακίνητα για την άσκηση της δραστηριότητάς τους.

Μετά την υποβολή του διορθωμένου Ε9, η φορολογική διοίκηση προχωρά πλέον σε νέα εκκαθάριση και επιστρέφει τα ποσά που είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι:

- κατά παρέκκλιση των περί παραγραφής διατάξεων, δόθηκε η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων για τα έτη 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019, από τα πρόσωπα που απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν, προκειμένου να δηλώσουν την ιδιοχρησιμοποίηση των ακινήτων τους, την οποία είχαν παραλείψει να δηλώσουν.

- η προθεσμία για την υποβολή των ανωτέρω τροποποιητικών δηλώσεων ορίστηκε έως και την 30ή Ιουνίου 2025.

- δεδομένου ότι με τη σχετική διάταξη, αφενός χορηγήθηκε - κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί παραγραφής - η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων, για ακίνητα για τα οποία δεν δηλώθηκε η ιδιοχρησιμοποίησή τους κατά τα ως άνω αναφερόμενα έτη, αφετέρου δεν προβλέφθηκε απαγόρευση επιστροφής ποσών που έχουν καταβληθεί, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ΕΝΦΙΑ, τα οποία τυχόν προκύπτουν προς επιστροφή κατόπιν εκκαθάρισης των τροποποιητικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν βάσει της ανωτέρω διάταξης, επιστρέφονται.