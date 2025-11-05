Με οριακή άνοδο 0,04% έκλεισε το Χρηματιστήριο

0

Στα 199,57 εκατ. ευρώ ανήλθε ο τζίρος

Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, αν και στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών κινήθηκε πτωτικά, δοκιμάζοντας εκ νέου τα όρια των 2.000 μονάδων.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Aktor και της Coca Cola HBC.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.014,47 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,04%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.996,54 μονάδες (-0,85%) και υψηλότερη τιμή στις 2.017,16 μονάδες (+0,18%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 199,57 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 30.389.222 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,02%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,37%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aktor (+4,18%), της Coca Cola HBC (+2,26%), της Titan (+1,16%) και της Motor Oil (+1,07%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-2,15%), της ΕΥΔΑΠ (-1,76%), της Πειραιώς (-1,79%) και του ΟΤΕ (-1,33%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 7.871.369 και 4.613.019 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 29,14 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 27,17 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 55 μετοχές, 51 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Νάκας (+8,24%) και Τρία 'Αλφα(κ) (+4,32%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Προοδευτική (-2,98%) και Παϊρης (-2,50%).