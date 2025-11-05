Προχωρά το έργο-ορόσημο των 39,8 εκατ. ευρώ για την ψηφιοποίηση του αρχείου της ΑΑΔΕ

0

Τι προβλέπει το φιλόδοξο έργο

Ένα από τα σημαντικότερα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης προχωρά με την επιλογή της Ένωσης Εταιρειών «Nova ICT – nvisionist» για την υλοποίηση της ψηφιοποίησης του αρχείου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Το έργο, προϋπολογισμού 39,8 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το φιλόδοξο έργο προβλέπει την ψηφιοποίηση περίπου 182 εκατομμυρίων σελίδων από το έγχαρτο αρχείο της ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, θα ψηφιοποιηθούν:

Το αρχείο Κεφαλαίου των ΔΟΥ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Λοιπής Ελλάδας

Το αρχείο Μητρώου Πλοίων της ΔΟΥ Πλοίων

Το αρχείο του ενεργού προσωπικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Από το σύνολο των σελίδων, το 15% (27,3 εκατομμύρια) θα τεκμηριωθούν πλήρως με την εξαγωγή μεταδεδομένων, ενώ παράλληλα θα υλοποιηθεί ένα Σύστημα Ψηφιακού Αποθετηρίου που θα επιτρέπει στους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ να διαχειρίζονται τα ψηφιακά έγγραφα αποτελεσματικά.

Η επιλογή της Ένωσης Εταιρειών «Nova ICT – nvisionist» έγινε ανάμεσα σε κορυφαίες τεχνολογικές εταιρείες, με κριτήριο την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους σε παρόμοια έργα. Η nvisionist, εταιρεία με διεθνή παρουσία σε τρεις ηπείρους και συνεργασίες με τεχνολογικούς κολοσσούς όπως οι SAP, IBM, Lenovo και Dell, φέρνει στο έργο την εξειδίκευσή της σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, Machine Learning, Cloud και Data Management.