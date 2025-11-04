O Μάριος Καλογεράς-Τέμπος αναλαμβάνει μεταβατικός CEO των ΕΛΤΑ

0

Θα παραμείνει στη θέση του τουλάχιστον για το επόμενο τρίμηνο

Μεταβατικός CEO των Ελληνικών Ταχυδρομείων αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, Μάριος Καλογεράς-Τέμπος, μετά την παραίτηση του Σκλήκα.

Ο κ. Τέμπος θα παραμείνει στη θέση του τουλάχιστον για το επόμενο τρίμηνο, διάστημα που συμπίπτει με την προθεσμία υλοποίησης του σχεδίου αναδιάρθρωσης και κλεισίματος καταστημάτων.

Ο κ. Καλογεράς-Τέμπος, όπως αναφέρεται στο βιογραφικό του στην ιστοσελίδα των ΕΛΤΑ, έχει μια επιτυχημένη καριέρα και πολυετή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα σε καίριες θέσεις σε τομείς επιχειρησιακού μετασχηματισμού, προμηθειών (procurement) και πωλήσεων.

Προέρχεται από τον όμιλο Olympia, όπου κατείχε τη θέση Business Transformation Leader στην εταιρεία Public, ενώ προηγουμένως είχε διατελέσει Head of Sales Operations στην ίδια εταιρεία.

Διαθέτει εμπειρία στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό, στον λειτουργικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων, καθώς και στις πωλήσεις και έχει διαχειριστεί σύνθετα προγράμματα και έργα.

Είναι κάτοχος Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έχει σπουδάσει Hotel & Restaurant Management στο Middlesex University του Ηνωμένου Βασιλείου.