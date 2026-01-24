Η ανακοίνωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων για το περιστατικό στο πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier, στο Χαλάνδρι

0

Τι συνέβη

«Τα ΕΛΤΑ καταδικάζουν απερίφραστα κάθε μορφή βίας και δηλώνουν τη μηδενική ανοχή τους σε συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων και των πολιτών» τονίζουν σε ανακοίνωσή τους τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, αναφορικά με το περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα σε πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier, στο Χαλάνδρι.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διαδικασία παράδοσης δέματος, κατά το οποίο πελάτης αποχώρησε χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη επιβεβαίωση παραλαβής. Κατά την προσπάθεια του συνεργάτη να τον αποτρέψει, υπήρξε επαφή με το όχημά του πελάτη, με αποτέλεσμα να προκληθεί τραυματισμός. Ο εμπλεκόμενος συνελήφθη, ενώ το άτομο που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για ιατρική αξιολόγηση.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται πως η διοίκηση βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του συνεργάτη της, παρέχοντας κάθε αναγκαία υποστήριξη, καθώς και ότι τα ΕΛΤΑ συνεργάζονται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.

Τέλος, τα ΕΛΤΑ τονίζουν πως η ασφάλεια του προσωπικού και του κοινού αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.