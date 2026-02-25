Η απάντηση των ΕΛΤΑ για καθυστερήσεις στην επίδοση καρτών που συνδέονται με επιδόματα εργασίας για ανέργους

0

Ισχυρίζονται ότι όλα έγιναν εγκαίρως

Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με καθυστερήσεις στην επίδοση καρτών που συνδέονται με επιδόματα εργασίας για ανέργους, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, με ανακοίνωσή τους, διαβεβαιώνουν ότι το σύνολο της αλληλογραφίας που παραλήφθηκε από την εταιρεία και έφερε ορθά και πλήρη στοιχεία επίδοσης διακινήθηκε κανονικά και εγκαίρως προς τους παραλήπτες, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες και ισχύουσες διαδικασίες διανομής.

Από τον ενδελεχή και συστηματικό έλεγχο που διενεργήθηκε στις Μονάδες Διανομής προέκυψε, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ότι περιορισμένος αριθμός επιστολών, οι οποίες έφεραν ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία παραλήπτη, επεστράφη στις συνεργαζόμενες τράπεζες, όπως ρητά προβλέπεται από τις συμβατικές και κανονιστικές υποχρεώσεις της εταιρείας.

«Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία διακινούν διαχρονικά την τραπεζική αλληλογραφία των πιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας, με καθημερινή διανομή πολύ μεγάλου όγκου αντικειμένων και με σταθερά υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας, συνέπειας και επιχειρησιακής επάρκειας» επισημαίνουν τα ΕΛΤΑ.

Σε ό,τι αφορά ειδικά τη διανομή καρτών που συνδέονται με επιδόματα εργασίας, διευκρινίζεται ότι οι συγκεκριμένες αποστολές πραγματοποιούνται με απλή, μη ιχνηλατήσιμη ταχυδρομική υπηρεσία, επιλογή που γίνεται από τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας αυτής δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση παράδοσης σε επίπεδο μεμονωμένου αντικειμένου ούτε η εξατομικευμένη ιχνηλάτηση συγκεκριμένων καρτών.

Η διαδικασία έκδοσης και αποστολής των καρτών ακολουθεί διακριτά και διαφανή στάδια: το αίτημα εγκρίνεται από τη ΔΥΠΑ, διαβιβάζεται στην τράπεζα που έχει επιλέξει ο ενδιαφερόμενος, η τράπεζα δίνει εντολή παραγωγής της κάρτας σε εξειδικευμένο πάροχο και ο πάροχος παραδίδει καθημερινά στα Ελληνικά Ταχυδρομεία χιλιάδες κάρτες -νέες, ανανεώσεις και λοιπές- οι οποίες στη συνέχεια διακινούνται προς τους τελικούς παραλήπτες με την υπηρεσία που έχει συμβατικά επιλεγεί από τον αποστολέα, τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Παρά τη δυσκολία εντοπισμού μεμονωμένων αποστολών λόγω της φύσης της μη ιχνηλατήσιμης υπηρεσίας, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, λόγω της σοβαρότητας του θέματος, προχώρησαν άμεσα σε στοχευμένους και εκτεταμένους ελέγχους σε όλες τις Μονάδες Διανομής, ιδίως σε τουριστικές περιοχές, προκειμένου να επιβεβαιωθεί πλήρως η ορθή και απρόσκοπτη ροή της τραπεζικής αλληλογραφίας. Οι έλεγχοι επιβεβαίωσαν ότι δεν υφίστανται συσσωρευμένες αδιανέμητες αποστολές και ότι τα Ελληνικά Ταχυδρομεία επιτέλεσαν την αποστολή τους με συνέπεια, πληρότητα και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες διανομής» καταλήγει η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ.