Εβδομαδιαία πτώση 0,81% για το Χρηματιστήριο

0

Κέρδη 35,76% από τις αρχές του 2025

Με πτώση 0,81% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά τη εβδομάδα που τελειώνει, υποχωρώντας κάτω από τα επίπεδα των 2.000 μονάδων.

Ο Οκτώβριος έβαλε «στοπ» στο ανοδικό σερί των 11 διαδοχικών μηνών, ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ που συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρηματιστηριακά χρονικά. Η αγορά, τον μήνα που τελείωσε, διόρθωσε σε ποσοστό 1,92%, ενώ στη διάρκεια των προηγούμενων 11 μηνών είχε καταγράψει κέρδη 47,12% σε επίπεδο βασικού δείκτη και κέρδη 99% οι τράπεζες.

Η υποχώρηση του Οκτωβρίου, δεν αλλάζει τις θετικές προσδοκίες, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν κάποιες ιδιαίτερα αρνητικές εξελίξεις στις διεθνείς αγορές.

Η Alpha Finance στη νέα στρατηγική της έκθεση για τις ελληνικές μετοχές διατηρεί θετική στάση για το ελληνικό χρηματιστήριο, τονίζοντας ότι παρά τη φετινή άνοδο, οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές και υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανόδου, ενόψει και της επικείμενης αναβάθμισης της χώρας σε «ανεπτυγμένη αγορά» τον Σεπτέμβριο του 2026.

Παρά την έντονη άνοδο, το Χρηματιστήριο Αθηνών εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με έκπτωση 30-40% έναντι των δεικτών Stoxx 600 και MSCI EM, με δείκτη P/E 9,2 φορές και EV/EBITDA 7 φορές, γεγονός που αφήνει σημαντικό περιθώριο επανατιμολόγησης έως το 2026.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.995, 20 μονάδες, έναντι 2.011,41 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 0,81%, τον Οκτώβριο υποχώρησε 1,92%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 35,76%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 0,97%, τον Οκτώβριο με πτώση 2,07% και από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 40,87%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 0,29%, τον Οκτώβριο υποχώρησε κατά 3,07%, ενώ από τις αρχές τού έτους σημειώνει άνοδο 19.37%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 2,38%, τον Οκτώβριο κατέγραψε πτώση σε ποσοστό 1,98% ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει υψηλά κέρδη σε ποσοστό 73,97%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος ανήλθε στα 1.022,686 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 255,672 εκατ. ευρώ, από 225,053 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή μειώθηκε κατά 842 εκατ. ευρώ, στα 136,733 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του 2025 είναι ενισχυμένη κατά 33,588 δισ. ευρώ.