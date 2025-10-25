Διαπραγματεύσεις στην Κουάλα Λουμπούρ μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για το εμπόριο

0

Αναζητείται λύση μετά τον... πόλεμο με τους δασμούς

Αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Κίνας άρχισαν διαπραγματεύσεις για το εμπόριο στην Κουάλα Λουμπούρ, μεταδίδει κινεζικό κρατικό μέσο ενημέρωσης, καθώς οι δυο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου επιδιώκουν να βάλουν τέλος στον εμπορικό πόλεμο, την επιβολή δασμών από τη μια στην άλλη.

«Οι αντιπροσωπείας της κινεζικής και της αμερικανικής κυβέρνησης συναντήθηκαν το πρωί του Σαββάτου για συνομιλίες όσον αφορά οικονομικά και εμπορικά ζητήματα», ανέφερε το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.