Με άνοδο 0,73% έκλεισε το Χρηματιστήριο

Στα 205,23 εκατ. ευρώ έφτασε ο τζίρος

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κινείται σε ανοδική τροχιά για τρίτη συνεδρίαση, υπερβαίνοντας τα επίπεδα των 2.030 μονάδων.

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης στη διάρκεια των τριών τελευταίων ανοδικών συνεδριάσεων καταγράφει άνοδο 2,34%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.033,97 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,73%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.038,14 μονάδες (+0,94%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 205,23 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 31.884.618 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε σε ποσοστό 0,79%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,04%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+4,04%), της Metlen (+2,80%), του ΟΤΕ (+2,00%), της Aktor (+1,92%) και της Alpha Bank (+1,76%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-3,03%), του ΔΑΑ (-1,47%), της Σαράντης (-1,07%) και της Elvalhalcor (-0,65%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 8.722.461 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 30,67 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 30,52 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 74 μετοχές, 34 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Doppler (+6,85%) και Δομική Κρήτης (+6,67%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Τρία 'Αλφα (κ) (-5,63%) και Ίλυδα (-4,20%).