Ισχυρή αντίδραση και άνοδος 4,16% καταγράφηκε στο κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.160,80 μονάδες

Ισχυρή αντίδραση κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, μετά το «ξεπούλημα» των προηγούμενων ημερών, εν μέσω ανοδικής αντίδρασης και των ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά αντέδρασε μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε μεγάλες απώλειες 9,97%, ενώ η κεφαλαιοποίηση της αγοράς μειώθηκε κατά 15,464 δισ. ευρώ.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε σήμερα κατά 5,771 δισ. ευρώ.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές και η μετοχή της ΕΥΔΑΠ.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.169,43 μονάδες (+4,58%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 472,373 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 75.906.517 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 4,31%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 4,08%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+16,96%), της Alpha Bank (+8,66%), της Eurobank (+7,68%), της Elvalhalcor (+6,79%), της Κύπρου (+6,73%) και της Εθνικής (+6,59%).

Αντιθέτως, πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-0,92%) και των ΕΛΠΕ (-0,52%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 20.792.832 και 20.109.062 μετοχές, αντιστοίχως, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 88,54 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 74,83 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 97 μετοχές, 20 πτωτικά και 12 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΕΥΔΑΠ(+16,96%) και Qualco Group(+14,51%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (-6,49%) και Λανακάμ (-5,26%).