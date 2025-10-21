Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών: Περίπου 3.500 επιχειρήσεις-μέλη του ανήκουν σε Αλβανούς επαγγελματίες

0

Έγινε η πρώτη εκδήλωση της Επιτροπής Ελληνοαλβανικής Επιχειρηματικότητας

Περίπου στις 3.500 ανέρχονται οι επιχειρήσεις-μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών που ανήκουν σε Αλβανούς επαγγελματίες.

Το παραπάνω στοιχείο αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης εκδήλωσης της Επιτροπής Ελληνοαλβανικής Επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του επιμελητηρίου, την εκδήλωση χαιρέτισε ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της ενότητας και της συνεργασίας των επιχειρηματιών, ανεξαρτήτως εθνικότητας, τονίζοντας ότι «η οικονομία δεν έχει σύνορα».

Αναφερόμενος στις 3.500 επιχειρήσεις-μέλη του ΕΕΑ που ανήκουν σε Αλβανούς επαγγελματίες, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου αναγνώρισε τη σημαντική συμβολή τους στην τοπική και την εθνική οικονομία.

Χαιρετισμό απηύθυνε και η εμπορική ακόλουθος της πρεσβείας της Αλβανίας στην Αθήνα, Ιωάννα Ζόνγκα, η οποία εξήρε το έργο της επιτροπής και τη σημασία της για την ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων Ελλάδας-Αλβανίας.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής και μέλος του ΔΣ του ΕΕΑ, Χρήστος Κοντούρης, παρουσίασε το πλαίσιο δράσης της, με επίκεντρο:

- Τη δικτύωση των επαγγελματιών-μελών του ΕΕΑ από την Αλβανία.

- Την ενημέρωση μέσω newsletter για τις δράσεις του επιμελητηρίου.

- Τη διεύρυνση της συνεργασίας των Αλβανών επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα.

- Τη δημιουργία ειδικών σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την επιμόρφωση των μελών.

- Τη διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας ανάμεσα στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στην Αλβανία.

Ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοίνωσε και την πρόθεση για διοργάνωση του πρώτου, δια ζώσης, σεμιναρίου, από τον επόμενο μήνα, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη εκπαίδευσης και στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η νέα εκλεγμένη σύμβουλος του ΔΣ του ΕΕΑ, Παυλίνα Κάτιαζ, παρουσίασε στη συνέχεια τις ανταποδοτικές υπηρεσίες του επιμελητηρίου, επισημαίνοντας τις ευκαιρίες που προσφέρονται στα μέλη για ανάπτυξη, ενημέρωση και προστασία της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.