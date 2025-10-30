Δωρεάν σεμινάριο πρώτων βοηθειών από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

0

Θα διεξαχθεί στις 3 Νοεμβρίου

Δωρεάν δια ζώσης σεμινάριο επιμόρφωσης πρώτων βοηθειών (BLS-AED), διοργανώνει τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, η Επιτροπή Ιδιωτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, σε συνεργασία με τον πιστοποιημένο εκπαιδευτικό οργανισμό Give Life.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από τις 17:00 έως τις 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΕΑ (Πανεπιστημίου 44, Αθήνα, 1ος όροφος).

Η επιμόρφωση απευθύνεται στα μέλη του κλάδου των Ιδιωτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, καθώς και σε μέλη άλλων κλάδων του επιμελητηρίου, με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους στην παροχή άμεσης βοήθειας σε επείγουσες καταστάσεις.

Θεματολογία Σεμιναρίου

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος με βάση τα τελευταία πρωτόκολλα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC, 2021).

Αναλυτικά, το πρόγραμμα καλύπτει:

Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (BLS) και χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED) για ενήλικες, παιδιά και βρέφη.

Αντιμετώπιση αναπνευστικής απόφραξης και άνοιγμα αεραγωγών.

Αντιμετώπιση εγκεφαλικού επεισοδίου, εμφράγματος, επιληπτικής κρίσης και λιποθυμικών επεισοδίων.

Θέση ανάνηψης και αξιολόγηση απώλειας αισθήσεων.

Πρώτες βοήθειες σε εγκαύματα, δηλητηριάσεις και παιδιατρικά περιστατικά.

Ασφάλεια χώρου και προφύλαξη από παθογόνα του αίματος.

Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει 3D βίντεο, animation, πρακτική εξάσκηση σε προπλάσματα (ενήλικα, παιδί, βρέφος), καθώς και χρήση επαγγελματικού εκπαιδευτικού απινιδωτή και φαρμακείου.