Με άνοδο 0,80% έκλεισε το Χρηματιστήριο

Στα 201,49 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επανέρχεται σε θετικό έδαφος μετά τη χθεσινή σημαντική υποχώρηση, κλείνοντας λίγο χαμηλότερα από τις 2.070 μονάδες. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Πειραιώς, της Εθνικής, του ΟΛΠ και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.069,60 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,80%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.072,21 μονάδες (+0,93%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 201,49 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 39.969.791 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,85%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,27%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Πειραιώς (+2,12%), του ΟΛΠ (+2,12%), της Εθνικής (+1,80%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,72%) και της ΕΥΔΑΠ (+1,56%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΔΑΑ (-1,09%), της Lamda Development (-0,91%), της Optima Bank (-0,80%) και της Aegean Airlines (-0,75%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Intralot και η Alpha Bank διακινώντας 13.295.723 και 6.604.008 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 34,51 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 24,63 εκατ. ευρώ.

Μοιράστηκαν στο κλείσιμο οι κερδισμένες με τις χαμένες μετοχές. Ανοδικά κινήθηκαν 54 μετοχές, 54 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Τρία Άλφα (κ) (+10,95%) και Ίλυδα (+10,63%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Κυριακούλης (-4,05%) και Έλτον Χημικά (-3,70%).