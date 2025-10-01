Το GREGY στο 1ο Συνέδριο Ενέργειας του Ελληνο-Γαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

0

Πολλαπλά και στρατηγικά τα οφέλη του εμβληματικού έργου

Τα στρατηγικά οφέλη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου GREGY παρουσίασε ο κ. Γιάννης Καρύδας, Διευθύνων Σύμβουλος της Μονάδας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Αποθήκευσης Ενέργειας και Διευθύνων Σύμβουλος του φορέα ανάπτυξης και υλοποίησης του έργου ELICA MEDITERRANEAN ELECTRICAL INTERCONNECTION S.M. S.A., του Ομίλου Κοπελούζου.

Ο κ. Καρύδας συμμετείχε στη συζήτηση με θέμα «Wired for Tomorrow: Building the Grids that power a new Era», όπου συμμετείχαν επίσης και διακεκριμένοι εκπρόσωποι από την ενεργειακή αγορά και βιομηχανία, κ.κ. Ι. Μάργαρης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Chief Technology, System Planning and Strategy Officer του ΑΔΜΗΕ, Ν. Μαρίου, Group Chief Strategy and Development Officer της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, Σ. Αναγνώστου, Executive Director – Strategy, Business Development and Transformation του ΔΕΔΔΗΕ, και ο Σ. Ράπτης, General Manager Greece and Cyprus της Schneider Electric. Συντονισμό της συζήτησης έκανε ο Αντιπρόεδρος του Ελληνο-Γαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και Διευθύνων Εταίρος της Νομικής εταιρείας Ι. Βασσαρδάνης και Συνεργάτες, κ. Ι. Βασσαρδάνης.

Ο κ. Γιάννης Καρύδας παρουσίασε τη σημασία των διεθνών διασυνδέσεων για τη μετάβαση σε μια νέα εποχή, με το GREGY να αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για τη δημιουργία ενεργειακών λεωφόρων Νότου – Βορρά.

Ο κ. Καρύδας παρουσίασε αναλυτικά τα πολλαπλά και στρατηγικά πλεονεκτήματα που θα αποκομίσει όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά ολόκληρη η Ευρώπη από το GREGY, που θα συνδέσει με υποθαλάσσιο καλώδιο την Αίγυπτο με την Ελλάδα για τη μεταφορά 3.000 MW καθαρής ενέργειας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Το έργο GREGY, το οποίο έχει ενταχθεί στη λίστα έργων PCI/PMI της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στο πλαίσιο Global Gateway, το οποίο περιλαμβάνει έργα κρίσιμων υποδομών για την Ευρώπη, θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας μεταφέροντας καθαρή ενέργεια, συνεχούς ροής (baseload profile) σε ανταγωνιστικές τιμές, προς όφελος των Ελλήνων καταναλωτών και της Ελληνικής Βιομηχανίας.

Με το GREGY οι Ελληνικές Βιομηχανίες θα μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος, το οποίο αποτελεί σήμερα τη σημαντικότερη παράμετρο επιβίωσης, ιδιαίτερα για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, και θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό εξαγωγικό προσανατολισμό.

Παράλληλα, θα δημιουργηθούν χιλιάδες νέες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και θα ενισχυθεί με αυτόν τον τρόπο σημαντικά η Ελληνική Οικονομία. Η ηλεκτρική διασύνδεση GREGY θα οδηγήσει σε ενοποίηση των ενεργειακών αγορών δημιουργώντας μεγαλύτερη ρευστότητα και θα αυξήσει σημαντικά την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας.

Με το GREGY, η Ελλάδα αποκομίζει σημαντικά, οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, ενεργειακά, αλλά και γεωπολιτικά οφέλη, ενισχύοντας την οικονομία της και θωρακίζοντας την αγορά ενέργειας, που αποτελεί τον βασικό πυλώνα της, και η οποία δεν θα επηρεάζεται από τις διεθνείς αναταράξεις, καθιστώντας τη χώρα μας σημαντικό ενεργειακό κόμβο στη Ν.Α Ευρώπη.