Οριακή η άνοδος στις αποδόσεις των Ελληνικών ομολόγων

Σε «ήρεμα νέρα» συνεχίζει να κινείται η εγχώρια αγορά κρατικών ομολόγων, παρά τους κραδασμούς που παρατηρούνται στις διεθνείς αγορές.

Στην δευτερογενή αγορά δεν παρατηρούνται μαζικές ρευστοποιήσεις με αποτέλεσμα η απόδοση του 10ετούς ομολόγου να κινείται οριακά υψηλότερα (3,36%) σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα (3,33%) και το περιθώριο έναντι των Γερμανικών τίτλων να συρρικνώνεται.

Η εστία όπου πυροδοτεί τις αγορές με αρνητικές εξελίξεις είναι η Γαλλία, ιδίως μετά την υποβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας από την Fitch.

Yπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή ο διεθνής οίκος αξιολόγησης υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της γαλλικής οικονομίας στο Α+ από ΑΑ-, απόφαση προεξοφλημένη/ενσωματωμένη και χρηματιστηριακά στην διακύμανση του CAC40, την προηγούμενη εβδομάδα.

Για την ώρα πάντως οι πιέσεις που εντείνονται στην Γαλλική αγορά ομολόγων δεν φαίνεται να μεταδίδονται στις άλλες αγορές της ευρωζώνης και πολύ περισσότερο στην Ελληνική όπου τα ο προφίλ του Δημοσίου Χρέους παραμένει αρκετά ευνοικό, καθώς οι ανάγκες αναχρηματοδότησης του είναι περιορισμένες. Αλλωστε και η επικεφαλής της ΕΚΤ Κρ, Λαγκάρντ απαντώντας σε σχετική ερώτηση εμφανίστηκε καθυσηχαστική για τις εξελίξεις στις αγορές ομολόγων, δηλώνοντας ωστόσο ότι η ΕΚΤ είναι έτοιμη να παρέμβει εφόσον κριθεί αναγκαίο, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Στην εγχώρια δευτερογενή αγορά ομολόγων και συγκεκριμένα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών ΗΔΑΤ της Τραπέζης της Ελλάδος , η αξια των συναλλαγών διαμορφώθηκε σήμερα στα 162 εκατ. ευρώ . Εξ άυτών τα περισσότερα, 77 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς και τα υπόλοιπα 65 εκατ. ευρώ σε εντολές πώλησης.

Η απόδοση του 10ετους ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε στο 3,36% έναντι 2,69% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 0,67% .