Η ιταλική κυβέρνηση συλλυπείται τη Γαλλία για τον θάνατο του στρατιώτη της στο Ερμπίλ του Ιράκ

Η Μελόνι ευχήθηκε γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες

Με γραπτή ανακοίνωσή της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε τα προσωπικά της συλλυπητήρια όπως και όλης της κυβέρνησής της, για τον θάνατο του Γάλλου στρατιώτη που είχε τραυματισθεί στο Ερμπίλ του Ιράκ. «Πρόκειται για μια νέα, αδικαιολόγητη επίθεση», υπογράμμισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, η οποία ευχήθηκε γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες.

«Η Ιταλία, μαζί με τους διεθνείς εταίρους -συμπεριλαμβανομένων και των χωρών του Κόλπου που έχουν πληγεί εντονότερα- συνεχίζει να καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για τη μείωση της έντασης. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με αποφασιστικότητα, με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή», αναφέρεται στην ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ρώμης, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.