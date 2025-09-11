Με άνοδο 0,43% έκλεισε το Χρηματιστήριο

0

Στα 199,08 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ήπιες ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.040 μονάδων, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor, των ΕΛΠΕ και της Viohalco.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.040,30 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,43%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.044,20 μονάδες (+0,62%) και κατώτερη τιμή στις 2.026,81 μονάδες (-0,23%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 199,08 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 34.633.749 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,40%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,85%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+5,21%), των ΕΛΠΕ (+3,99%), της Viohalco (+3,45%), Motor Oil (+2,02%), Aegean Airlines (+1,87%) και της Τιτάν (+1,80%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-1,38%), της Alpha Bank (-0,72%), της Coca Cola HBC (-0,70%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 9.565.921 και 7.146.677 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 39,02 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 31,13 εκατ. ευρώ, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ανοδικά κινήθηκαν 71 μετοχές, 35 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Elvalhalcor (+5,21%) και Mevaco (+4,88%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Τρία 'Αλφα (κ) (-6,51%) και Minerva (-4,78%).