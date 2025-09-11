Χρηματοδότηση 12,5 εκατ. ευρώ για νέα ακτοπλοϊκή γραμμή Αλεξανδρούπολης – Πειραιά

0

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση και αναδιάρθρωση της τοπικής οικονομίας του Έβρου

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, εντάσσεται στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το έργο χρηματοδότησης της ακτοπλοϊκής γραμμής «Αλεξανδρούπολη-Σίγρι Λέσβου-Μεστά Χίου» με υποχρέωση προσέγγισης στον Πειραιά, συνολικής δημόσιας δαπάνης 12,5 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται μια νέα γραμμή που ήταν στο νέο διαγωνισμό για την κάλυψη των άγονων γραμμών.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση και αναδιάρθρωση της τοπικής οικονομίας του Έβρου, που επλήγη από τις καταστροφικές πυρκαγιές, μειώνοντας το μεταφορικό κόστος των επιχειρήσεων, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η χρηματοδότηση καλύπτει την εκτέλεση ενός εβδομαδιαίου δρομολογίου για τρία χρόνια από φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο, με δωρεάν μεταφορά φορτίων επιχειρήσεων του Έβρου και δέσμευση 2.000 τμ ανά δρομολόγιο για τα δωρεάν φορτία, έως 12 ώρες πριν τον απόπλου (περίπου 70 φορτηγά). Η πράξη είχε ήδη ενταχθεί στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Ναυτιλίας.